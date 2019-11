Kotleba by mohol byť pre Harabina akýmsi výťahom do parlamentu, myslí si Baboš

BRATISLAVA – Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba by mohol byť pre Štefana Harabina a jeho politickú stranu Vlasť vzhľadom na súčasné preferencie akýmsi výťahom do parlamentu. Povedal to politológ z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Pavol Baboš.

Kotleba v polovici októbra vyzval Harabina na predvolebnú spoluprácu, pričom odpoveď očakával do konca mesiaca. Harabin najprv pre Denník N reagoval, že Vlasť pôjde do volieb samostatne a nikto mu ultimáta dávať nebude. Následne však svoju rétoriku zmiernil a povedal, že Kotlebovi svoje rozhodnutie oznámi do 10. novembra.

Podľa politológa by obe strany spojením získali viac, no nemyslí si, že by zopakovali výsledok z tohtoročných prezidentských volieb, v ktorých Kotleba s Harabinom získali dohromady takmer 25 percent. „Výsledok z prezidentských volieb nie je možné čisto matematicky preniesť aj do parlamentných volieb. ĽSNS má v súčasnosti slušný základ a veľmi disciplinovaných voličov. Na tom sa do volieb asi veľa nezmení. Spojenie s Harabinom im určite môže pridať, ale nie až tak, aby dosiahli výsledok podobný tomu z prezidentských volieb,“ priblížil Baboš.

Zároveň zdôraznil, že ich prípadné spojenectvo môže byť už len vo forme spoločnej kandidátky. „Vytvorenie volebnej strany, respektíve koalícia dvoch strán, už v súčasnosti nie je možná. Ak sa chcú spojiť, tak jedine na spoločnej kandidátke jednej zo strán,“ vysvetlil politológ. Kľúčové bude podľa neho taktiež to, ako bude teraz medzi oboma stranami prebiehať komunikácia.

„Do volieb sa ešte môže hocičo stať. Je možné medzi nimi badať isté zmierňovanie rétoriky, no kľúčové pre ich prípadné spojenectvo bude, aby sa ešte do volieb nerozhádali,“ dodal Baboš. ĽSNS by podľa posledného prieskumu verejnej mienky, ktorý realizovala agentúra Focus 15. až 22. októbra na vzorke 1 021 respondentov, získala 10,2 percenta hlasov. Politická strana bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR Harabina Vlasť by sa do parlamentu nedostala, keďže by ju volilo len 1,8 percenta opýtaných.