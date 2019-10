Odhalenie o transrodovej europoslankyni, na ktorú slovne zaútočil Uhrík! Ruský trójsky kôň

BRATISLAVA - S týmto nepočítali. Kritici transrodovej belgickej europoslankyne Petry De Sutterovej, medzi ktorých nepochybne patrí aj poslanec Ľudovej strany Naše Slovensko Milan Uhrík, o nej zjavne ešte nevedia úplne všetko. Je totiž osobou, ktorá v minulosti presadzovala návrat ruskej delegácie do Rady Európy. Hlasovanie prebiehalo tento rok a hlasovacie práva sa Rusku po piatich vrátili.

Upozornil na to nezaradený poslanec Martin Poliačik vo svojom statuse na sociálnej sieti. "Pamätáte sa, ako si poslanci Blaha, Goga a Baláž nechali zaplatiť súkromný tryskáč do Štrasburgu, aby tam zahlasovali za správu, ktorá umožnila ruskej delegácii vrátiť sa do Rady Európy?" pýta sa Poliačik v úvodných slovách statusu.

O návrat sa pričinila De Sutterová

Ukázalo sa však, že toto hlasovanie bolo možné aj vďaka spomínanej europoslankyni De Sutterovej. "Tú správu vypracovala belgická poslankyňa De Sutterová, v tom čase moja kolegyňa v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Jej úlohu v procese návratu Rusov jej však dlhodobo zazlievam. Najmä kvôli tomu, že ich práva boli obnovené bez obmedzení a bez akýchkoľvek podmienok," priznáva Poliačik. Rusku boli hlasovacie práva odňaté po kontroverznej anexii Krymu v roku 2014.

Na hlasovanie súkromným tryskáčom

Na hlasovanie do Štrasburgu vtedy skutočne odleteli aj takí poslanci ako Ľuboš Blaha, Pavol Goga (obaja za Smer) či Radovan Baláž (SNS). Využiť na to mali súkromnú letku. Nie je žiadnym tajomstvom, že práve spomínaný poslanec Blaha či napríklad europoslanec za extrémistickú stranu ĽSNS Milan Uhrík majú blízko práve k politickej filozofii Ruska. Práve Uhrík môže čeliť disciplinárnemu konaniu za slová o spomínanej De Sutterovej.

​Medzi hlavných kritikov sa zaradil Uhrík

Ten v správe z 18. októbra hovoril o "prehnitosti bruselských inštitúcií". "Poslankyňa De Sutter je 56-ročný belgický chlap, transvestita. A teraz si predstavte, že toto čudo rozhoduje aj o budúcnosti Slovenska, európskych rodín, európskej civilizácie a kultúry," tvrdí europoslanec za ĽSNS Uhrík. De Sutterová už bola o tomto statuse informovaná. Belgičanka je členkou politickej frakcie Zelených, za ktorú získala predsednícke kreslo Výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov (IMCO).

Uhrík už bol o možno disciplinárnom konaní informovaný tiež. "Disciplinárneho konania sa nebojím, napísal som len pravdu — že je to 56-ročný belgický chlap," uvádza Uhrík.