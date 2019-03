Podľa Čaputovej predbežné výsledky vyzerajú fajn, vstup do druhého kola ešte neoslavuje

Čaputová má zatiaľ zhruba 40 percent, za ňou nasleduje Maroš Šefčovič a na treťom mieste je Štefan Harabin. „Po dvoch týždňoch nebolo veľmi isté, aké percentá voľby prinesú,“ povedala. Hoci výsledky zatiaľ podľa nej vyzerajú fajn, berie ich s pokorou a vstup do druhého kola zatiaľ neoslavuje. Priebežné výsledky podľa nej signalizujú jednu vec – volanie po zmene.

„Vyzerá to, že slovenskí voliči a voličky si vedia predstaviť človeka, ktorý je v politike nie veľmi dlho, ale prináša iné názory na riešenia problémov,“ domnieva sa Čaputová.

Čaputová sa vyjadrila aj na adresu Maroša Šefčoviča. Hoci reprezentuje inú stranu, je to politik, ktorý sa „v zásade drží faktov“. Kandidátka sa už predtým vyjadrila, že by bola radšej, aby postúpil do 2. kola Šefčovič a nie kandidát extrému.

Pokiaľ ide o kampaň pred druhým kolom, ktoré sa bude konať o dva týždne 30. marca, nepredpokladá, že ju bude veľmi meniť. Bude aj naďalej stavať na úprimnosti a svojej autentickosti. Zároveň avizovala, že sa chce uchádzať o dôveru konzervatívnych voličov aj voličov iných kandidátov.