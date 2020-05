Beštia z Kavosu má na konte sedem znásilnení: FOTO Karma ho dobehla! Pád z útesu a ukrutná bolesť

KORFU - Vyslúžil si prezývku "beštia z Kavosu." Dôvod je jednoduchý, no poriadne desivý. Dimitris Aspiotis (47) v spomínanej gréckej dedinke znásilnil sedem britských turistiek. No karma ho podľa všetkého dobehla a poriadne si ho vychutnala.

Násilník, ktorý má na konte sériu zločinov, si totiž zlomil chrbát po páde z útesu na ostrove Korfu. Zrútil sa do rokliny hlbokej vyše 30 metrov v čase, keď sa snažil uniknúť pred políciou.

Okrem toho utrpel aj ďalšie vážne zranenia. Zlomil si nohu, bedrá, chrbticu, praskla mu aj oblička... Z miesta ho napokon neodvážali v putách, ale rovno na nosítkach. K udalosti došlo uplynulý piatok, informoval o tom denník Daily Mail.

Obete v šoku

Bezdomovca Dimitrisa v minulosti viackrát odsúdili, v roku 2012 dokonca až na 52 a pol roka za mrežami. Odpykával si trest za šesť znásilnení. V každom prípade išlo o inú ženu. No šok pre jeho obete nastal v okamihu, čo sa dozvedeli, že je na slobode už po siedmich rokoch!

Dôvodom bola zmena zákona, ktorej cieľom bolo znížiť preplnenosť gréckych väzníc. Odsúdený musel dodržiavať isté obmedzenia, napríklad sa pravidelne hlásiť na policajnej stanici.

Zdroj: reprofoto:dailymail.co.uk

Vrátil sa ale na miesta, kde v minulosti útočil na svoje obete. A všetko smeruje k tomu, že neodolal ani po toľkom čase a pripísal si na zoznam ďalšie, už siedme meno. Polícia sa o neho začala znova zaujímať po tom, ako k nemu smerovali dôkazy súvisiace so znásilnením albánskej ženy.

Tú mal agresor zneužiť opakovane, až päťkrát. Najprv ju mal udrieť do tváre a potom ju za vlasy odtiahnuť do lesa. Držať ju tam mal v chatrči, napokon sa jej však podarilo utiecť.

Hrozivé zločiny

Muž mal údajne na gréckom ostrove obťažovať celkovo viac než stovku žien, ktoré sem prišli na dovolenku. A to všetko ešte predtým, než ho v roku 2012 zatkli. No napriek všetkému sa napokon do dedinky Kavos vrátil a pokračoval v nechutnostiach.

Zdroj: Facebook:Greek Police

Až do osudného dňa. Pátralo po ňom viac ako sto policajtov so psami. Vystopovali ho, no spadol z útesu. V súčasnosti je aj napriek zraneniam pod dohľadom polície. "Dúfam, že bude trpieť po zvyšok života," odkázala mu cez médiá jedna z jeho obetí, 33-ročná Kayleigh Morgan, ktorá sa vzdala anonymity, aby protestovala proti jeho prepusteniu. "Je čas, aby grécke úrady zahodili kľúč," poznamenala.

Ochrancovia zákona navyše u násilníka našli zbierku telefónov, pušku, nože, skrutkovače... Na čo mu slúžili, by sme radšej ani nemali hádať. Po poslednom útoku ho však čaká ďalšie obvinenie.

Celý prípad zároveň podľa zahraničných médií poukázal na zle nastavený systém súdnictva v Grécku. Pokiaľ ide o znásilnenia, len minulý rok v tejto krajine do trestného zakonníka doplnili, že pohlavný styk bez súhlasu je vlastne znásilnením.