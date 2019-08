Nekonečné čakanie! FOTO Slováci zostali trčať na tureckom letisku, letecká spoločnosť sa bráni

ANTALYA/KOŠICE – Horor, o akom sa im ani nesnívalo! Vyše 180 dovolenkárov cestovnej kancelárie Hydrotour strávilo na letisku v tureckej Antalyi dlhé hodiny, kým odleteli do Košíc. Let patril spoločnosti SmartWings. Jej hovorkyňa sa v reakcii pre Topky.sk pasažierom za spôsobené meškanie ospravedlnila.

Oddýchnutí po dovolenke dorazili ľudia na letisko krátko pred 14:00 tamojšieho času. Ich odlet bol plánovaný na 16:05. „O 16:30 hod, keď sme sedeli v "gate" a nerozumeli, prečo už dávno nesedíme v lietadle, v ktorom už boli naložené kufre a videli sme ho cez okno, nám pracovník letiska oznámil, že lietadlo má technickú poruchu, konkrétne prasknuté čelné sklo, a náhradný diel sa nachádza najbližšie v Istanbule a potrvá minimálne 2 hodiny, kým ho dovezú, preto sa nám snažia zabezpečiť transfer do letiskového hotela, aby sme čas potrebný na privezenie skla, jeho opravu atď. prečkali tam,“ opisuje nám začiatok strastiplnej cesty domov Lucia.

Letecká spoločnosť SmartWings, ktorej let patril, však podľa jej slov s ubytovaním v letiskovom hoteli nesúhlasila. „Nechala nás trčať na letisku najprv približne do pol ôsmej večer. Už vtedy sme z toho neboli nadšení, no to sme ešte nevedeli, čo nás čaká,“ pokračuje v rozprávaní čitateľka.

Lucia tvrdí, že počas čakania za nimi prišla delegátka, ktorá sa spolu s pracovníkmi letiska postarala o transfer na hotel, v ktorom mali byť ubytovaní s najväčšou pravdepodobnosťou až do ranných hodín.

Zdroj: Tip čitateľa ​

Nádej na odlet rýchlo zhasla, cestujúci sa nevedeli dostať k informáciám

Po hodinách strávených čakaním nastal svetlý moment. „Naše kufre boli z lietadla opäť vyložené, museli sme si ich prebrať v príletovej hale, opäť prejsť pasovou kontrolou, rozdeliť sa do mikrobusov a ísť na hotel. Hoci nás situácia netešila, boli sme radi, že po viac ako 6 hodinách čakania sa konečne osprchujeme a na chvíľu si ľahneme,“ spomína žena.

Po príchode do hotela však zažili ďalší šok. „Recepční nám oznámili, že na pokyn leteckej spoločnosti nás neubytujú, môžeme sa ísť dole do jedálne navečerať a vrátime sa naspäť na letisko, odkiaľ o 1 hodine ráno odletíme. Zničení, spotení sme s plačúcimi deťmi a ťažkými kuframi po 22. hodine opäť nasadli do mikrobusov a prišli na letisko. Znovu sme si vystáli rad na check-in, odbavili batožinu, prešli pasovou aj bezpečnostnou kontrolou a sadli si do gate-u, kde svietil čas odletu 00:05, čo malo byť o chvíľu,“ hovorí Lucia.

Keď ale odbila polnoc, tušili, že nádej na odlet znova zhasína. A akoby toho nebolo málo, v okolí v tom čase nebol nikto, kto by im priblížil, čo sa deje. „Široko-ďaleko nebola žiadna kompetentná osoba, ktorá by nám poskytla akékoľvek informácie. Podotýkam, že medzi pasažiermi boli malé deti, vrátane asi 3-ročného chlapčeka, ktorý mal štyridsiatky horúčky, zvracal, ale nakoľko sme už dávno mali byť doma, poistenie k zájazdu o polnoci zaniklo. Napokon preňho aj tak museli prísť záchranári,“ povedala Lucia.

Oprava lietadla sa začala až v utorok nadránom, zúfalosť Slovákov sa stupňovala

Keď čas odletu preblikol na 01:30 a zmorení cestujúci v dave ľudí spozorovali pilotov s letuškami, ktorí práve prileteli z Bratislavy, dozvedeli sa, že oprava ich lietadla sa práve začína. Ženinu výpoveď nám potvrdila hovorkyňa spoločnosť Smartwings Vladimíra Dufková. „Na lietadle zmluvného partnera leteckej spoločnosti AirExplore, ktorá pre nás tento let operovala, bolo pred odletom z Antalye zistené poškodenie na jednom z okien. Z tohto dôvodu bolo potrebné dopraviť z Bratislavy do tureckej Antalye náhradné okno a vykonať jeho výmenu. Bezpečnosť cestujúcich a posádky je v týchto prípadoch pre nás absolútnou prioritou,“ vysvetlila hovorkyňa.

Po tom, čo cestujúci našli zamestnanca letiska, ktorý mal ich let na starosť, požiadali ho o objasnenie vzniknutej situácie. „Povedal nám, že zo skúsenosti vedia, ako tieto situácie riešiť, preto už o 16:30 pre nás zabezpečovali hotel, s čím však letecká spoločnosť SmartWings nesúhlasila, pretože by to bolo na ich náklady. Keď sa do problému zapojila aj CK Hydrotour, s ubytovaním súhlasili,“ približuje dianie na letisku naša čitateľka.

Zdroj: Tip čitateľa

Lucii sa nepáčila ani nečinnosť supervisora

Ak má lietadlo niekoľkohodinové meškanie, cestujúci majú právo na stravu a občerstvenie v rozsahu primeranom čakacej dobe; ubytovanie v hoteli, pokiaľ dôjde k nevyhnutnému pobytu na jednu či viac nocí; na prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania (hotelom či iným zaradením); i na dva telefónne hovory. Vyplýva to z prepravných podmienok spoločnosť SmartWings. Lucia v tejto súvislosti podotýka, že napriek tomu, že na to mali právo, reálne sa k tomu dopracovať nevedeli. „Leteckú spoločnosť sme žiadali aspoň o zásobu pitnej vody, supervisor neodpovedal. Okrem spomínanej večere sme počas 12 hodín nedostali NIČ. Až tesne pred odletom nám poskytli trojuholník pizze, hranolčeky a tri deci nápoja,“ krúti hlavou žena.

Jej slová však hovorkyňa dotknutej leteckej spoločnosti spochybnila. „O cestujúcich sme sa v priebehu tejto doby postarali, zaistili sme pre nich večeru v hoteli v Antalyi a následne občerstvenie na letisku. Služby a informácie pre cestujúcich v Antalyi boli zabezpečované prostredníctvom zmluvného handlingového partnera,“ povedala Dufková.

Celkové meškanie sa vyšplhalo na 12 hodín

Zúfalí ľudia napokon odleteli krátko po 4. hodine ráno. Celkové meškanie tak bolo 12 hodín. „Je absolútne zarážajúce a nepochopiteľné, ako si toto jedna letecká spoločnosť môže dovoliť. Technickej poruche sa zabrániť nedá, tomu úplne rozumieme. Narábať ale s ľuďmi ako s handrami, posielať ich hore-dole po letisku z jedného gate-u do druhého, do hotela a späť s deťmi na pleciach a ťažkými kuframi v rukách, a pritom im nepodať ŽIADNU RELEVANTNÚ INFORMÁCIU, čo sa vlastne deje, je ale viac než otrasné,“ zdôraznila Lucia.

Leteckú spoločnosť vzniknutá situácia mrzí. „Za spôsobené meškanie sa cestujúcim ospravedlňujeme. Smartwings Group operuje cez 300 letov denne a prípady, keď dôjde k ďalšiemu meškaniu, sú výnimkou, v každom prípade bezpečnosť cestujúcich a posádky je pre nás vždy absolútnou prioritou,“ opakovane podčiarkla jej hovorkyňa.

Dufková na našu otázku, či spoločnosť poškodeným cestujúcim poskytne kompenzáciu, odvetila, že „spoločnosť Smartwings bude postupovať v súlade s európskou legislatívou“.