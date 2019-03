Rado nemohol voliť svojho favorita vo voľbách: Všetko mal naplánované, zhatila mu to táto drobnosť

Rado chcel tak, ako každý právoplatný volič, prísť v sobotu k volebnej urne a odovzdať tak svoj hlas jednému z kandidátov na post prezidenta SR. Preto si vybavil na miestnom úrade svojho trvalého bydliska voličský preukaz, lebo v deň prvého kola v poobedňajších hodinách odlietal z Viedne a z hlavného mesta by domov nestihol prísť načas, aby odvolil.

Nasrdený Rado nám poslal snímku, ktorá zachytáva aktuálne otváracie hodiny pošty na Sibírskej ulici, Zdroj: Tip čitateľa/Rado

A tak si v piatok zašiel vyzdvihnúť svoj hlasovací preukaz na pobočku pošty na Sibírskej ulici v bratislavskom Novom Meste. Ako vyrozumel z lístka, pošta mala byť otvorená do šiestej večer. „Avšak dnes (15. marca, pozn. red.) mi nebolo umožnené vyzdvihnúť si voličský preukaz, pretože pobočka Slovenskej pošty má mimoriadne otváracie hodiny v piatky od 1. 3. 2019 do 31. 3. 2019 len do 13:00, avšak na oznámení o uložení zásielky je čas uvedený v piatok od 07:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00,“ posťažoval sa nám čitateľ.

Na Radovej snímke je vidno, že údaje na pečiatke nekorešpondujú s upravenými otváracími hodinami spomínanej pobočky pošty. Zdroj: Tip čitateľa/Rado

Vzniknuté nedorozumenie nehodlal nechať tak, preto zatelefonoval na číslo uvedené na pečiatke. „Bolo mi povedané, že si môžem ísť vyzdvihnúť voličský preukaz v pondelok,“ krúti hlavou Rado nad administratívnou chybou pošty.

V tejto veci sme sa spojili s jej hovorkyňou, Evou Rovenskou. Tá má za to, že Rado si nemal nechať vyzdvihnutie preukazu na poslednú chvíľu. „Zákazník si môže svoju zásielku vyzdvihnúť na pošte v priebehu 18-tich dní od termínu pokusu o doručenie, kedy doručovateľ zákazníka nezastihol. Zákazník bol o zásielke čakajúcej na pošte informovaný od 6. marca 2019, teda 10 dní pred termínom uskutočnenia volieb,“ mieni hovorkyňa.

Vysvetlila aj, že ľudia boli informovaní o zmenách otváracích hodín pošty vopred priamo na pobočke a internete.

Zároveň sa v mene spoločnosti za vzniknutú nepríjemnosť ospravedlnila. „Vzniknutá situácia nás mrzí, avšak odporúčame zákazníkom, aby si nenechávali vyzdvihnutie zásielky na poslednú chvíľu a skontrolovali si otváracie hodiny pobočky pošty na webovej stránke pošty alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu Slovenskej pošty,“ dodala Rovenská.