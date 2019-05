Dedinka v Rajci terčom šialenca: Odstrašujúce FOTO z lesa, ľudia sa doň boja vkročiť!

„Takéto veci sa nerobia!“ pohoršuje sa fanúšik facebookovej stránky Karma je zdarma, na ktorej boli zverejnené snímky objavených pascí. Tie tvoria oceľové tŕne a skrutky, na ktorých je navarené železo a ktoré sú zabrúsené do špica.

Zdroj: FB/Karma je zdarma

„Po lese chodia cyklisti, turisti, nie je to nebezpečné len pre motorkárov, prosím Vás, buďte opatrní,“ upozornil autor fotiek. Tie vyhotovil pri lese v katastrálnom území obce Jasenové v Žilinskom kraji.

Zdroj: FB/Karma je zdarma

Ako spresnil, 1. mája našiel profil L, na ktorom bolo navarených šesť až sedem roxorov. O desať dní neskôr objavil skrutky, na ktorých bolo navarené železo zabrúsené do špica. „A to tak, že kamarát, čo bol so mnou, na to skočil!“ opísal desivý zážitok fanúšik. No a 12. mája mu prišla MMS-ka, že bol objavený ďalší hrot.

Zdroj: FB/Karma je zdarma

V súvislosti s prípadom sme kontaktovali políciu. „V predmetnej veci vykonávame preverovanie, ktorého súčasťou sú všetky potrebné úkony a opatrenia za účelom objasnenia udalosti,“ povedal pre topky.sk hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Žiline Radko Moravčík.