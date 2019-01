Tragikomédia Slovenskej pošty na vlastnej koži: FOTO To, čo zažil Tomáš, je snáď zlý vtip!

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA - Na Slovensku to niekedy vyzerá naozaj tak, že pravá ruka nevie, čo robí ľavá. Na vlastnej koži si to prežili žena a jej priateľ, ktorí sa chystali v pondelok po rodinné prídavky na poštu v Blatnej na Ostrove. Dá sa očakávať, že v neveľkej dedine v okrese Dunajská Streda nebudú úradné hodiny odnevidím-donevidím, no tentokrát mali zatvorené z prevádzkových dôvodov. Na budove sa skvel oznam, ktorý odkazoval zákazníkov, aby svoje požiadavky išli vybaviť na poštu do približne 6 km vzdialenej obce Lehnice. Tu sa však bizarná perepúť ani zďaleka neskončila. O vysvetlenie sme požiadali aj Slovenskú poštu, ktorá hovorí o zlyhaní ľudského faktora.