Ľudí v bratislavskom obchodnom centre ovalil smrad: FOTO Vlado len treštil oči, plávali tam...

V Alpine Pro v Eurovea prasklo potrubie.

Zdroj: Tip čitateľa/Vlado

BRATISLAVA - Gastro pasáž v Eurovei s výhľadom na Dunaj bola v utorok o 12:15 hodine plná ľudí. Medzi nimi bol aj náš čitateľ Vlado, ktorý by najradšej to, čo nám opísal, nikdy nezažil. Viete si prestaviť, že vám počas jedenia do nosa udrie taký smrad, že pocítite nutkanie jedlo naspäť vyvrátiť na tanier? Alebo že sa prechádzate po centre a zočíte plaviace sa výkaly? Vlado to, bohužiaľ, zažil.