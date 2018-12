Cestovanie na chrapúňa: FOTO Študenti majú vlaky zadarmo, Helenu ich nevychované správanie šokovalo

Na snímke je zachytené kupé rýchlika R830 na trase Banská Bystrica – Bratislava Hlavná stanica. Za normálnych okolností by sa na sociálnu sieť Facebook zrejme nedostala. Dokumentuje však smutnú skutočnosť, ktorá zostala po odchode študentov. Hoci nie všetci z nich cestujú zadarmo, pretože pre bezplatných cestujúcich je vyhradená len časť kapacity diaľkových vlakov, interiér kupé bol značne znečistený. Na sedadlách nechali nedojedenú bagetu a obaly zo slaných pochutín, ktorých zvyšky znečistili zem.

Z fotografie je viditeľné, že ju vyhotovila osobná pokladníčka, teda zamestnankyňa železníc. „R830 Naši bezplatní študenti, naša budúcnosť,“ poznamenal Vlado k predmetnej snímke, ktorú zverejnil na svojom facebookovom účte 16. decembra s tým, že jej autorkou je Helena.

Zdroj: Tip čitateľa/Helena

„Chýba im hodnotový rebríček, nevážia si hodnoty,“ myslí si Štefan. Krátko po ňom sa do diskusie zapojil aj jeho menovec. „Presne ako doma. Čo vidí doma, to posúva ďalej. Asi nastala niekde chyba vo výchove,“ uviedol Štefan. „A takto vyzerá aj IC, keď príde z Košíc,“ napísala ďalšia komentujúca, ktorej dali za pravdu traja užívatelia. „Tak takýto bordel pravidelne nechávajú vo vlakoch, bohužiaľ, a strašne ma vie vytočiť aj to, keď majú vyložené nohy v topánkach na sedadlách. Potom sa sťažujú, že je vo vlakoch špina,“ napísala Angie.

Železnice sa pred ľuďmi, ktorí znečisťujú interiér vlaku, neubránia

Tomáš Kováč, hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) vysvetlil, že pred ľuďmi, ktorí znečisťujú interiér, sa neubránia. „Každý cestujúci vlakmi ZSSK je povinný riadiť sa prepravným poriadkom (PP), v ktorom je uvedené, že „cestujúci nesmie poškodzovať a znečisťovať dopravné prostriedky dopravcu.“ Bohužiaľ, pred ľuďmi, ktorí znečisťujú interiér, sa neubránime. Cestujúcich však vyzývame, aby sa v prípade akéhokoľvek znepríjemňovania svojej cesty bezodkladne obrátili predovšetkým na sprevádzajúci personál vlaku, ktorý je vyškolený na ďalší postup v takýchto prípadoch. V krajnom prípade mohli títo cestujúci dostať pokutu a zaplatiť aj náklady na vyčistenie vozňa,“ reagoval Kováč.

Hovorca tiež doplnil, že ZSSK venuje čistote veľkú pozornosť. Ročne sa vyčistí viac ako 550-tisíc vozňov, použije sa cca 20 ton čistiacich prostriedkov a na toalety sa umiestnia 3 milióny roliek toaletného papiera a viac ako 500-tisíc papierových utierok. „Pri prepravení 72-miliónov cestujúcich za rok je však veľmi náročné udržať si štandard, ak nám nepomôžu samotní cestujúci,“ dodal.

V súvislosti s čistotou vo vlakoch realizovala ZSSK v spolupráci s členmi kapely S Hudbou Vesmírnou kampaň pod heslom #slusnevlakom. Jej cieľom bolo podnietiť cestujúcich k slušnému a zodpovednému správaniu.