Čadčania sa boria s oceľovým peklom: FOTO Vtipy o zastávke valcujú internet, primátor reaguje

Obyvatelia prímestskej časti sa tak musia dennodenne boriť s oceľovou prekážkou. Najviac znevýhodnení sú dôchodcovia, ľudia so zdravotnými problémami a mamičky na materskej dovolenke.

Na snímke je autobusová zastávka v prímestskej časti Podzávoz. Zdroj: FB/Klaudi/ČADCA CITY - Veď Čadca si aj ty

Ako prvá o problematike prehovorila užívateľka sociálnej siete vystupujúca pod menom Klaudi. „Musím pochváliť tých, ktorí sa podieľali na tomto, veľmi užitočná zastávka Podzávoz - U Krasňana,“ zhodnotila žena, ktorá je zároveň aj autorkou snímky. „Čo je to za rozum, aby postavili zastávku za zvodidlami. Na to, aby sme si do nej sadli, asi budeme musieť preskakovať tie zvodidlá,“ dodala žena, ktorá fotku zverejnila 15. decembra vo facebookovej skupine ČADCA CITY - Veď Čadca si aj ty.

Stovky lajkov, viac ako 500 zdieľaní a spŕška sarkastických poznámok. „Horšie než Pat a Mat,“ píše Marek. „Tak pred týmto sa môže aj Pat a Mat schovať,“ reaguje Barbora. „Firma A JE TO, s.r.o.,“ tvrdí zas Drahomíra. „Žeby Kocúrkovo?“ pýta sa pobavený Stano.

Primátor Čadce tvrdí, že zastávka je za zavodidlami dočasne

Topky.sk na ženin podnet požiadali o vyjadrenie primátora Čadce, Milana Guru. „Autobusová zastávka sa nachádza za zvodidlami dočasne, zhotoviteľ stavby D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec ju tam osadil, kým neobstará materiál, ktorý bude použitý na vytvorenie riadnej, bezpečnej autobusovej čakárne,“ reagoval Gura.

Dodal, že podľa najnovších informácií výkres zvodidla pred zástavkou SAD na SO 807 00 bude mať HOCHTIEF SK, s.r.o. zajtra (20. decembra, pozn. red). Následne prejde schvaľovacím procesom ODI Čadca a MsÚ Čadca.