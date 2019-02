Slovenské mäso je predražené! Keď uvidíte tieto FOTO, v obchode budete pozerať len na jedno!

Predseda poľnohospodárskeho družstva Agrospol Boľkovce v Lučeneckom okrese Rastislav Slocík sa nám ozval v reakcii na článok o mäse, ktorý sme publikovali v utorok. Jeho obsahom boli tvrdenia bardejovskej spoločnosti Mäsovýroba CIMBAĽÁK, že Slováci najčastejšie kupujú mäso z Poľska, Belgicka či zo Španielska, lebo je výrazne lacnejšie než tuzemské.

Zdroj: Getty Images

„Zaujíma ma to ako spotrebiteľa a aj kvôli tomu, že chovu ošípaných sa dlhodobo venujem,“ uviedol Rastislav, ktorý ceny mäsa z rôznych krajín zdokumentoval.

Prvé dve snímky boli vyhotovené vlani 4. decembra v predajni Billa v Lučenci. Bravčové karé s kosťou pôvodom zo Slovenska v cene 4,29 €/kg a Bravčové karé bez kosti pôvodom zo Španielska v cene 3,33 €/kg. „Vyše 20-percentný rozdiel, pričom karé bez kosti je hodnotnejšie (cca 25 percent z váhy karé s kosťou je kosť). To už je rozdiel viac ako 40 percent,“ zhodnotil Slocík.

Zdroj: Tip čitateľa/Radoslav

Zdroj: Tip čitateľa/Radoslav

Na tretej fotke z minuloročného 5. decembra je porovnanie bravčového stehna. Tuzemské bolo ocenené na 3,09 €/kg, pričom to španielske na 2,89 €/kg. „Tu už rozdiel nie je taký veľký, ale keď si predstavíme tých 2500 km vandrovky a nákladov s tým spojených a taktiež zaťaženie životného prostredia (uhlíková stopa),“ pripomenul predseda družstva, ktoré je najväčším chovateľom ošípaných v našej republike.

Zdroj: Tip čitateľa/Radoslav

Na zábere z 8. februára, ktorý bol vyhotovený v jednej z bratislavských predajní Billa je porovnanie slovenskej a španielskej krkovičky.

Zdroj: Tip čitateľa/Rastislav,

Zdroj: Tip čitateľa/Radoslav

Podľa Rastislava je sebestačnosť Slovenska v bravčovom mäse pod 40 percent a chovatelia ešte polovicu ošípaných vyvezú do zahraničia. Tvrdí, že to môže skutočnosť, že veľký spracovatelia radšej uprednostnia menej kvalitné mäso, dlhodobo zmrazené smerujúce do mäsových výrobkov, ktorého sa západné štáty EÚ veľmi radi zbavia.

„A pritom realizačné ceny prvovýrobcov v Španielsku nie sú veľmi rozdielne v porovnaní s tými našimi. Toto porovnanie som posielal aj do Billy, ale žiadnu odpoveď som nedostal,“ povedal šéf družstva s tým, že naša bravčovina je spravidla drahšia, no je otázne, koľko percent na váhe je kosť a koľko mäso. „Čo si vyberie spotrebiteľ, ktorý je nútený sa pozerať aj na cenu? A neplatí to len pri španielskom mäse, ale aj pri Nemeckom, Poľskom, Belgickom. Samozrejme, sú za tým aj podpory, či už prvovýrobcov v zahraničí, podpora vývozu prebytkov (aj menej kvalitných) alebo podpora predaja vo forme nižších marží a uprednostňovanie zahraničného mäsa,“ doložil.

Slocík poukázal i na to, že najmä veľkí spracovatelia, ktorí nemajú bitúnky, nakupujú lacné mäso zo zahraničia, ktoré síce má všetky potrebné povolenia a certifikáty, ale jeho čerstvosť a kvalita je pochybná.