Exprezident Schuster odovzdal svoj hlas: FOTO Musel som vstať z mŕtvych, aby som prišiel voliť

„Musel som vstať z mŕtvych, aby som mohol ísť voliť,“ povedal s humorom narážajúc na to, že pred mesiacom sa podrobil náročnej srdcovej operácií. „Kým sa dá, treba ísť príkladom, pokiaľ vás choroba nepremôže, ale zatiaľ som vyhral. Kto chodí voliť, má právo sa vyjadrovať, kto nechodí, tak potom len nadáva, že prečo ten a nie tam ten.“

Nemal som ťažké rozhodovanie

Schuster priznal, že nemal ťažké rozhodovanie ohľadom svojho kandidáta. „Vychádzam zo svojich skúsenosti a sledoval som a počúval jednotlivých kandidátov.“

Zdroj: Miro Vacula

Najvyššia účasť v prezidentských voľbách bola práve keď bol zvolený Schuster. „Myslím si, že to bola eufória, lebo predtým sa volil prezident v parlamente a tak sme sa tešili, že budú priame voľby. A bola to silná konkurencia lebo sa rozhodovalo medzi mnou a Mečiarom a či vstúpime do Európskej únie a bola motivácia,“ opísal svoje pocity Schuster.

Zdroj: Miro Vacula



Exprezidenta mrzí, že sa začalo uvažovať o parlamentnej voľbe prezidenta. „To by bol krok od demokracii.“ A čo očakáva od nového prezidenta? „Každý prezident prichádza z iného prostredia a nedá sa predpísať aký by mal byť. Ja som vyšiel, ako sa hovorí z politickej škôlky, školy a niekto do toho skočí rovnými nohami z podnikateľskej sféry. Má výhodu, že nie je politický zaťažený a ja som mal výhodu, že som sa nemusel učiť protokol. To sú výhody aj nevýhody. Len to štátne školné nesmie byť drahé a nesmie byť dlhé.“