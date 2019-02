Odborníci hodnotia hádky v Smere: Štátnické gesto, rozkol v strane alebo hra na dobrého

"Možno to vnímať ako štátnické gesto," myslí si Világi, ktorá zdôrazňuje, že premiérove vyjadrenia sú v súlade s jeho snahou prinavrátiť dôveru občanov v štát. Tú Pellegrini deklaroval už pri nástupe do funkcie. "Blížia sa nám viaceré voľby a predpokladáme, že v nich budú súťažiť sily, ktoré sa budú snažiť podkopať dôveru v demokratický politický systém. Vnímam to teda aj ako snahu bojovať proti znevažovaniu tohto systému," dodala politologička.

Baboš súhlasí, že sa Pellegriniho slová dajú vnímať ako snaha prehovoriť do duše poslancom za stranu Smer-SD. "Paralyzovať ústavný súd na niekoľko mesiacov nie je normálne a on ako premiér to musí vnímať. Určite sa s otázkami na túto situáciu bude stretávať aj pri rokovaniach so zahraničnými partnermi," pripomenul.

Rozpory v Smere-SD

Oslovení politológovia sa však zhodujú, že môže ísť aj o rozpory v Smere-SD. "Môže to byť tým, že premiér nabral sebavedomie a vycítil, že toto je moment, kedy môže nabrať väčší vplyv v riadení štátu, možno aj v strane," uviedol Kerekeš. "Dá sa to vnímať tak, že premiér Pellegrini sa snaží vymedziť voči Robertovi Ficovi a ukázať, že nebude iba poslúchať to, čo predseda strany povie. To, že nemajú dobrý vzťah je známe už dlhodobo, akurát doteraz bol premiér skôr ticho," doplnil Baboš.

Világi je v tomto opatrnejšia, ale tiež vníma možný názorový rozkol v najsilnejšej vládnej strane. "Nevidím do vnútra strany, ale vychádzam z výsledkov voľby. Vyzerá to, že niektorí poslanci Smeru-SD išli proti inštrukciám Roberta Fica," poznamenala.

Kritika premiéra

Pellegrini nesúhlasí s tým, ako sa klub Smeru-SD zachoval pri štvrtkovej (14.2.) voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR a nevie sa s jeho rozhodnutím stotožniť. Povedal to v piatok v Košiciach. Avizoval tiež, že ako predseda vlády nebude iniciovať mimoriadne rokovanie kabinetu, ani v piatok nepožiada parlament o prerokovanie zákona, ktorý by predĺžil funkčné obdobie súčasným sudcom. Koalícia podľa neho mala zvoliť toľko kandidátov, aby bol súd funkčný.

Nová voľba sa podľa predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS) uskutoční na schôdzi, ktorá sa začne 26. marca. Kandidátov do voľby možno navrhovať do 5. marca do 16.00 h. Premiér verí, že poslanci nájdu zhodu a zabezpečia, aby bol ÚS SR plne funkčný. Poslanci Národnej rady SR ani v opakovanej verejnej voľbe nezvolili vo štvrtok kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Na voľbe bolo prítomných 143 poslancov, piati neodovzdali hlasovacie lístky.

Zo 138 odovzdaných lístkov bolo 49 neplatných a 89 platných. Keďže nebol nikto opäť zvolený, bude nová voľba. Poslanci mali zvoliť 18 kandidátov, ktorých mali predložiť prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. Ten z nich mal vymenovať deviatich za tých, ktorým sa 16. februára skončí funkčné obdobie.