Pellegrini tíši vášne: V Smere nie je rozkol, môj vzťah s Ficom je ako pred rokmi

"Som člen strany skoro 20 rokov, prešiel som si rôznymi funkciami a som riadnou súčasťou vedenia strany. Mne osobne predseda Robert Fico expresívne výrazy, o ktorých sa písalo, neadresoval," uviedol Pellegrini v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Hovoril aj o vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, telefonáte Fica s Antoninom Vadalom, spore medzi Ficom a prezidentom SR Andrejom Kiskom, voľbe kandidátov na ústavných sudcov či proteste farmárov.

Pri voľbe kandidátov na ústavných sudcov zopakoval, že je vôľa diskutovať o dohode. "Ak sa podarí nájsť konsenzus, tak by ústavný súd mohol v lepšej kondícii pracovať už o niekoľko týždňov. Je tu snaha to vyriešiť," povedal. Premiéra mrzelo, že pri prvej voľbe sa dohoda nenašla. SNS a Most-Híd o dohode na zvolení šiestich kandidátov hovorili, padla ale pre Smer-SD. Pellegrini uviedol, že u sociálnych demokratov prevládol väčšinový názor klubu. Premiér si myslí, že personálna voľba má byť tajná.

Pokiaľ ide o vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, Pellegrini dôveruje policajnému vedeniu. Je presvedčený, že pri vyšetrovaní dvojnásobnej vraždy a ďalších citlivých prípadov sa nebude nič zametať pod koberec a kto má byť potrestaný, bude.

K údajnému telefonátu Fica s Vadalom uviedol, že o tom hovoril s Ficom. "Videl som potvrdenie, že talianska prokuratúra nedisponuje takouto informáciou," uviedol Pellegrini. Pokiaľ existuje dôkaz, mali by ho novinári podľa premiéra ukázať, aj keď nepovedia zdroj. "Nech sa ukáže pravda," podotkol. Viac sa k telefonátu vyjadrovať nechcel. "K telefonátu spred siedmich rokov, o ktorom mám vedieť iba z novín, sa ja vyjadrovať nebudem," poznamenal.

Pri téme farmárov uviedol, že viaceré z ich požiadaviek vláda už robí a nezačala s nimi na základe protestov. Poukázal napríklad na ochranu vody na Žitnom ostrove, kde sa prijal zákon nazývaný lex Žitný ostrov. Spomenul aj podporu mladých farmárov. Zopakoval zároveň, že "ak sa pri konkrétnych farmároch udiala krivda, že im napríklad neboli vyplatené dotácie, treba zjednať nápravu".

Premiér zhodnotil aj to, ako vyzerá rok po Kuciakovej vražde. Tento čin opätovne odsúdil, zároveň vyzdvihol, že sa zvýšil záujem o veci verejné, ale neteší ho rozdelenie spoločnosti, ktoré nastalo. Bol by rád, keby sa spoločnosť začala spájať v prospech budúcnosti krajiny. "Aby sme sa vrátili k budovaniu moderného Slovenska, ktoré má svoju budúcnosť v strede Európy," uzavrel.

Pellegrini reagoval aj na slová prezidenta

Prezident Andrej Kiska by nemal spochybňovať konanie polície a prokuratúry. Myslí si to predseda vlády Peter Pellegrini. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy v reakcii na vyjadrenia Kisku. Prezident v piatok naznačoval zneužívanie polície a prokuratúry v súvislosti s kauzou spoločnosti KTAG. Dopustiť sa ho mal podľa hlavy štátu predseda Smeru-SD Robert Fico. Kiska tvrdí, že trestné stíhanie konateľa spoločnosti KTAG je Ficovou pomstou za to, že ho nevymenuje za predsedu ústavného súdu. Z návrhu obvinenia je podľa Kisku zrejmé, že po skončení jeho prezidentského mandátu bude obvinený aj on.

Pellegrini v diskusii povedal, že ak dôverujeme polícii, že vyšetruje Ladislava B. a Mariana K. a ich daňové podvody, prečo by nemala vyšetrovať aj prezidenta, pokiaľ je tam podozrenie. "Padni komu padni. Ak bude podozrenie, že som ja spáchal trestný čin, mám sa postaviť pred kamery? Ja sa k tomu postavím ako chlap, tu sú dôkazy a rozhodnite. Nech si orgány činné v trestnom konaní spravia svoju robotu," uviedol Pellegrini.

Fico už v piatok Kiskove obvinenia odmietol. Polícia vo svojom stanovisku na vyjadrenia Kisku a Fica uviedla, že odmieta akýkoľvek vplyv na vyšetrovanie z vonkajšieho prostredia. "K obvineniu osoby došlo po dohode s dozorovým prokurátorom. Ak má ktokoľvek podozrenie o protiprávnom konaní policajta, môže podať podnet na úrad inšpekčnej služby," uviedlo policajné prezídium. Politizáciu trestnej veci odmieta Generálna prokuratúra (GP) SR, ktorá zároveň žiada politikov o zdržanlivosť.

V prípade daňových káuz spájaných s prezidentom SR Andrejom Kiskom obvinili konateľa firmy KTAG Eduarda K. Stíhanie sa má týkať neoprávnenej vratky DPH vo výške 155.633 eur, ktorú si KTAG vypýtala od štátu. KTAG platila Kiskovi prezidentskú kampaň a sumu si potom dala do nákladov. Daňový úrad to však neuznal. V minulosti bol na poste konateľa firmy i sám prezident. Kým zastáva svoj úrad, nie je ho možné obviniť.