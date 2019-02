Čo sa presne stalo pri voľbe ústavných sudcov: Pohľad na to, kto zlyhal! Všetko mohlo byť inak

BRATISLAVA - Ani druhé kolo voľby kandidátov na ústavných sudcov nedopadlo úspešne. Poslanci opäť nenašli žiadnu zhodu medzi kandidátmi. V hre bolo niekoľko dohôd, ktoré mohli vzniknúť medzi opozíciou a lídrom strany Most-Híd Bélom Bugárom alebo medzi koaličnými stranami. Ani jedna strana však nebola ochotná ustúpiť. Zdá sa, že zo všetkého najhoršie vyšiel Béla Bugár. Pristúpil na hru Smeru, no to sa mu opäť nevyplatilo.

Scenárov ohľadom druhého kola hlasovania o kandidátoch na ústavných sudcov bolo niekoľko. Poslanci sa nakoniec nedokázali dohodnúť a nezvolili ani jedného kandidáta. Ústavný súd tak je od soboty paralyzovaný. Most-Híd pristúpil na Ficovu hru a všetci volili medializovaných šesť mien napriek tomu, že žiadna dohoda medzi koaličnými stranami nebola. Béla Bugár nechápal, čo sa stalo. Fico s ním nekomunikuje a neprišiel ani na jedno stretnutie, no napriek tomu Most volil inak ako v utorok.

Možnosťou boli aj predčasné voľby

Ešte pred odloženým hlasovaním sa opäť v parlamentných kuloároch povrávalo o možnosti predčasných volieb. Podľa našich informácií mal totiž koaličný Most-Híd nájsť prienik na niekoľkých menách spolu s opozíciou. Tá to však pred voľbou poprela aj kvôli tomu, že Most mal trvať na šiestich medializovaných menách, ktorými boli Ladislav Duditš, Eva Fulcová, Kajetán Kičura, Miloš Maďar, Ľuboš Szigeti a Michal Truban.

Hlasovanie Bélu Bugára v prvom (naľavo) a v druhom kole. Zdroj: NR SR

Širšia opozícia v zložení OĽaNO, SaS, Sme rodina a mimoparlamentná strana SPOLU sa preto nakoniec dohodli na desiatich menách. Bez Mosta. Žiadna dohoda v koalícii však nebola a čakalo sa, ako nakoniec zahlasuje Smer. Fico údajne ešte pred opakovanou voľbou navrhol, aby bol ÚS zablokovaný a aby nenavrhli žiadneho kandidáta. S tým nesúhlasil Most ani SNS, chceli nájsť aspoň nutné minimum (šesť až osem mien), aby bol Ústavný súd funkčný.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Možností bolo viacero

Napriek tomu, že Smer presadzoval tajnú voľbu, práve verejná im vyhovovala najviac. Fico totiž ešte v utorok avizoval, že ak bude Most hlasovať za iných kandidátov, bude to porušenie koaličnej zmluvy a hrozili by tak predčasné voľby. Ak by teda Bugár nakoniec našiel prienik s opozíciou, čo bola pravdepodobnejšia možnosť, keďže v prvom kole voľby mali zhodu s opozíciou v štyroch menách, stačilo nájsť ďalšie dve, zrejme by sme boli svedkom pádu vlády.

Hlasovanie Igora Matoviča (OĽaNO) a Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS) v prvom kole. Zdroj: NR SR

No nestalo sa tak. Bugár nakoniec stiahol chvost a zahlasoval za šesť mien, rovnako ako všetci z Mosta. Okrem Irén Sárközy, ktorá si zrejme pomýlila riadok a miesto Evy Fulcovej hlasovala za Dagmar Fillovú. Bugár si vybral tú najhoršiu možnosť. Smer ho nepodržal, údajnú dohodu nesplnil, okrem Kondróta odovzdali všetci prázdne lístky. Aj Fico. Ten totiž so šiestimi menami vôbec nesúhlasil. Verejnou voľbou tak celé Slovensko videlo, ako možné i nemožné dohody dopadli.

Bugár preto premárnil možnosť, ako stúpnuť v očiach voličov. V prvom kole mal totiž so stranou SaS zhodné tri mená a s hnutím OĽaNO štyri mená. Ak porovnáme šesť medializovaných mien s prvým kolom, Bugár v ňom volil päť mien z celkového počtu. V SNS na čele s Andrejom Dankom sa zhodli v troch až štyroch prípadoch zo šiestich.

Zdroj: NR SR

Bugár ustúpil, aj keď sa s ním Fico nebaví

Zdá sa, že aj bez istej dohody sa pevne držal koalície a vzdal sa Edity Pfundtner a Petra Kresáka. Pristúpil na ich podmienky, aj keď s ním samotný Fico vôbec nekomunikuje a ich vzťahy sú podľa jeho slov na bode mrazu. Čo sa však počas hlasovania potvrdilo s istotou, je tajná spolupráca medzi Smerom a Kotlebovou stranou ĽS Naše Slovensko. Kým poslanci Smeru vhodili prázdne lístky, kotlebovci sa okrem brata Mariana Kotlebu Martina hlasovania zdržali.

Hlasovanie Roberta Fica a Mariana Kotlebu v druhom kole. Kotlebovci sa v prvom kole zdržali hlasovania. Smeráci odovzdali rovnako, ako v prvom kole, prázdne lístky. Zdroj: NR SR

Na opakovanej voľbe bolo prítomných 143 poslancov, z ktorých päť neodovzdalo hlasovací lístok. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 49 neplatných a 89 platných lístkov. Ani jeden kandidát nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov, nebol teda zvolený ani jeden kandidát a Ústavný súd bude najbližšie týždne paralyzovaný. Najviac hlasov však získala Dagmar Fullová.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Proti tomuto výsledku sa ohradil premiér Peter Pellegrini, ktorý nesúhlasil s tým, ako sa jeho vlastná strana zachovala. Proti bol aj prezident Andrej Kiska, ktorý sa chystá do Košíc. Bugár koncom minulého týždňa opäť zopakoval, že ak by sa Fico opäť uchádzal o post ústavného sudcu, aj tak ho nebude voliť.

Je úbohé, ako Smer a SNS pochovali princípy právneho štátu

Podľa politológa Radoslava Štefančíka sa všetko zmenilo až príchodom Roberta Fica na rokovania. „Bugárovi mohlo ísť o zachovanie funkčnosti ústavného súdu. Netreba za tým hľadať nejakú stratégiu. Naopak, je úbohé, ako poslanci Smeru a SNS pochovávajú princípy právneho štátu len kvôli osobným ambíciám politika, ktorý už tak či tak patrí do politického dôchodku,“ povedal pre Topky politológ.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Ak by Bugár hlasoval za tých kandidátov, za ktorých hlasoval v prvom kole, a dohodli sa s opozíciou proti Smeru, znamenalo by to porušenie koaličnej zmluvy. „V takomto prípade by zodpovednosť za prípadný pád tejto koalície padol na chrbát práve Bélovi Bugárovi. Netreba stále zabúdať, že Bugár kandiduje v prezidentských voľbách, on sa voči tomu Ficovi musí nejako vymedziť, ak nechce skončiť horšie ako jeho najväčší konkurent József Menyhárt,“ uviedol.

Bugár si mohol vylepšiť obraz

Bugár sa nemá prečo báť poslanca Fica. Ficova politická kariéra podľa Štefančíka prakticky končí. „Aj keď teraz kope ako zmyslov zbavený. Ale určite nechcel, aby vládna koalícia skončila teraz. Bugár sa totiž svojho času vyjadril, že on sa v tejto koalícii cíti pohodlne. Určite pohodlnejšie ako v nejakom zoskupení, kde by bol Igor Matovič,“ myslí si politológ.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Možno by si vylepšil aktuálny obraz, ale podľa môjho názoru jemu je v tejto vláde lepšie ako v tej, na čele ktorej stála Iveta Radičová,“ povedal s tým, že aj napriek aktuálnym problémom nájdu vládne strany určite cestu, ako sa z problémov dostať a dotiahnuť funkčné obdobie vlády i parlamentu až do riadnych parlamentných volieb. „Iba žeby hrali na predčasné voľby a skomplikovali tak vstup Andreja Kisku do politiky. Ale tento scenár považujem za menej pravdepodobnejší ako ten, že sa funkčnosť vládnej koalície obnoví,“ dodal Štefančík.