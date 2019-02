MIMORIADNY ONLINE Parlament opäť nezvolil nikoho: Začala ústavná kríza

Poslanci parlamentu budú dnes opäť voliť ústavných sudcov. Opakovaná voľba je na programe o 11-ej, ešte pred ňou zasadne ústavnoprávny výbor, ktorý má zaujať stanovisko, či budú zákonodarcovia hlasovať verejne alebo tajne. Stanovisko od výboru žiada predseda parlamentu Andrej Danko. Prvá voľba sa skončila ešte v utorok 12. februára podvečer neúspešne potom, ako ju zablokovali poslanci za stranu Smer-SD a SNS.

18:35 Reakcia Andrej Kisku na dnešnú voľbu. „Okolo tejto voľby sa bude viesť ešte veľa rečí, jedni sa budú snažiť hodiť vinu na druhých. Ale rečami sa štát nespravuje. Povinnosťou Národnej rady — a teda zodpovednosťou vládnej parlamentnej väčšiny — bolo zvoliť 18 kandidátov, z ktorých som ako prezident mal vybral 9 sudcov. Národná rada, a teda parlamentná väčšina, si túto povinnosť nesplnila. Taká je holá pravda a žiadne reči ani krik nemôžu toto zlyhanie v plnení si základných povinností ospravedlniť,“ uviedol Kiska.

18:25 Reakcia OĽaNO na neúspešnú voľbu

18:21 Bugár hlasoval za šesť medializovaných mien, Danko zvolil iných kandidátov. Fico odovzdal prázdny lístok.

18:08 Martin Klus po hlasovaní povedal, že Robert Fico odchádzal z miestnosti v dobrej nálade.

18:06 Ondrej Dostál hovorí o obštrukciách.

18:02 „Teraz voľba bude približne až o dva mesiace, Ústavný súd bude kvôli tomuto, samozrejme, zablokovaný,“ uviedol Rajtár.

17:57 Poslanci nezvolili ani v druhom kole nikoho. Celý proces voľby bude musieť prebehnúť ešte raz, a to zhruba o dva mesiace.

17:48 Ľubomír Vážny zo Smeru uviedol, že vhodil prázdny lístok. Podľa neho bola dohoda v Smere taká, že má každý voľnú ruku. Zopakoval, že nevadí, ak bude Ústavný súd na pár týždňov paralyzovaný.

17:43 Robert Fico odišiel po hlasovaní, na otázky novinárov neodpovedal. Opäť len útočil. „Vy ste najväčší zločinci na svete,“ povedal a odišiel. Pri svojej odpovedi sa snažil prekričať iného novinára.

17:36 Andrej Hrnčiar vyhlásil hlasovanie za skončené.

17:33 Lucia Žitňanská pripustila, že nastane paralýza Ústavného súdu. "Ak nebude zvolený dostatočný počet kandidátov, tak áno, zjavne nás čaká obdobie odkedy Ústavný súd nebude schopný rozhodovať," uviedla Žitňanská.

17:32 Martin Poliačik hovorí, že všetci, ktorí zatiaľ vstúpili do volebnej miestnosti to zobrali poctivo. Verí, že zvolenie kandidátov je možné.

17:31 Bývalý minister kultúry Marek Maďarič tiež nedisponuje bližšíimi informáciami ohľadom diania v okruhu strany Smer.

17:29 Kollár má informácie o údajnom ďalšom sabotovaní hlasovania zo strany vládnej koalície.

17:25 Národniari dostali pokyny ako hlasovať. „Ak som sa nepomýlil, tak som odovzdal platný hlas,“ dodal podpredseda SNS Anton Hrnko s tým, že o dohode v koalícii alebo dohode so Smerom-SD o voľbe kandidátov na ústavných sudcov nevie.

17:16 Bugárovci išli hlasovať ešte pred tým, ako sa dozvedeli výsledky z rokovania Smeru. "Ak prišlo k nejakej zmene v klube Smeru, tak o nej neviem a ideme hlasovať," uviedol Bugár.

17:09 Z počtu prichádzajúcich poslancov je zjavné, že ich je podstatne viac ako pri predchádzajúcej voľbe.

17:07 Poslanci v tejto chvíli pristúpili k verejnému hlasovaniu za kandidátov na ústavných sudcov.

17:04 Andrej Danko otvoril schôdzu.

17:03 Reakcia Bélu Bugára pred hlasovaním

17:02 Robert Fico sa odmietol vyjadriť na otázky novinárov.

16:56 Len minúty pred samotným hlasovaním sa líder Mostu nevedel vyjadriť ohľadom výslednej podoby hlasovania.

16:36 Člen koaličného Mostu Andrej Hrnčiar sa po príchode do Národnej rady vyjadril, že vývoj môžu byť dvojaký. "Naši koaliční partneri majú možno o niektorých veciach inú predstavu, hľadáme prieniky a buď ich nájdeme alebo nie," uviedol Hrnčiar.

16:18 Koalícia pred rozpadom?

V parlamentných kuloároch sa krátko pred dnešnou voľbou čoraz častejšie hovorí o možnosti predčasných volieb. Dohoda v koalícii na menách totiž stále nie je. Fico už dorazil do parlamentu. Fico údajne navrhol voľbu opäť zablokovať a nenavrhnúť žiadneho kandidáta, s čím nesúhlasí SNS ani Most. Tí chcú presadiť 6 až 8 mien tak, aby bol Ústavný súd funkčný. Smeru však momentálne vyhovuje aj verejná voľba. Viacerí v tejto strane očakávajú, že opozícia bude hlasovať za rovnakých kandidátov ako v prvom kole poslanci Mostu. Ak táto situácia nastane koalícia končí, pretože Bugár defacto poruší koaličnú zmluvu, čo uviedol aj Fico na tlačovke.

16:01 Dušan Jarjabek povedal, že to nie je o osobnostiach, ale o tom, na čom sa kluby dohodnú. Bude to jednomyseľné, buď všetci, alebo nikto.

15:52 Poslanci odložili 2. kolo hlasovania o kandidátoch na ústavných sudcov na 17:00

15:51 Koaličný poslanec Marián Kéry (Smer-SD) by osobne preferoval tajnú voľbu pri hlasovaní o ústavných sudcoch. Uviedol s tým, že nevedel konkretizovať, či má už koalícia dohodu na spoločných menách uchádzačov. „Principiálne trvám na tom, že takáto voľba by mala byť tajná a nie verejná. Na druhej strane si uvedomujem zodpovednosť, že Ústavný súd SR je veľmi dôležitá inštitúcia a mal by zostať funkčný,“ povedal Kéry.

15:34 „Hry, ktoré vedie Béla Bugár, budú fungovať len dovtedy, dokým bude prvé kolo prezidentských volieb,“ povedal Matovič.

15:22 Opozícia v zožení OĽaNO, SaS, SPOLU a Sme rodina. Zhodli sa na desiatich kandidátoch, ktorých odporučia prezidentovi Kiskovi.

15:08 Opozícia presunula tlačovku na 15:15.

14:33 Súčasní sudcovia Ústavného súdu sa pripravujú na núdzovú možnosť

Ústavný súd SR má provizórne riešenie situácie, ak by do soboty (16. 2.) nedošlo k vymenovaniu nových ústavných sudcov. Informovať o ňom bude, až keby k tejto situácii došlo. Potvrdila to Ivana Vilinská z tlačového a informačného odboru Kancelárie ÚS SR. Poukazuje na to, že prípadné nevymenovanie nových ústavných sudcov súd paralyzuje.

V parlamentných kuloároch sa krátko pred dnešnou voľbou čoraz častejšie hovorí o možnosti predčasných volieb. Dohoda v koalícii na menách totiž stále nie je. Fico údajne navrhol voľbu opäť zablokovať, s čím nesúhlasí SNS ani Most. Tí chcú presadiť 6 až 8 mien tak, aby bol Ústavný súd funkčný. Smeru však momentálne vyhovuje aj verejná voľba. Viacerí v tejto strane očakávajú, že opozícia bude hlasovať za rovnakých kandidátov ako v prvom kole poslanci Mostu.

Ak táto situácia nastane koalícia končí, pretože Bugár defacto poruší koaličnú zmluvu, čo uviedol aj Fico na tlačovke. V Smere sa šušká, že Bugár už má tajnú dohodu aj s prezidentom, ktorý by vymenoval kandidátov Mostu. Aj preto sa hovorí o tom, že Fico na poslednej tlačovke najviac útočil práve na Kisku aj Bugára. Jediným spojencom Smeru tak v parlamente zostáva pred dnešnou voľbou Kotlebova ĽSNS, ktorá už na rannej tlačovke obvinila Most z dohody s opozíciou.

14:29 Niektoré médiá priniesli informáciu, že sa koalícia dohodla na šiestich menách. Podľa zistení Topiek z dvoch nezávislých zdrojov však žiadna dohodla dosiahnutá nebola. Dokonca sa koaliční partneri sa ešte nestretli.

14:11 Most-Híd nechce, aby bol Ústavný súd SR paralyzovaný

„My sme pripravení zúčastniť sa voľby a sudcov zvoliť. Hľadáme prienik s koaličnými stranami, aby sme tam našli takých kandidátov, na ktorých sa vieme zhodnúť. My sme na to pripravení, závisí to od toho, ako dopadnú koaličné rokovania. Nechceme, aby bol ÚS paralyzovaný," povedal Sólymos.

14:00 V Smere zatiaľ rokovali bez Fica, dohoda v koalícii nie je

Rokovania v strane Smer už prebehli, no zatiaľ bez výsledku o ich postupe. Robert Fico nebol na rokovaniach, pretože bol na pohrebe. Podľa našich informácií v koalícii žiadna dohoda o kandidátoch nie je. Ďalšie rokovania prebehnú poobede, keď sa Fico vráti.

13:30 SaS a OĽaNO sa ohradzujú voči konšpiráciám ĽSNS

Opozičné hnutia SaS a OĽaNO sa ohradzujú voči vyjadreniam ĽSNS o ich dohodách s Mostom-Híd na zvolení "vyslovene liberálnych kandidátov" na ústavných sudcov. „Je to trápny pokus fašistu Kotlebu. Ten, kto sa tajne stretáva a rokuje s vládnou koalíciou, je Kotlebova strana ĽSNS,“ reagoval hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.

SaS označila vyjadrenia kotlebovcov za konšpiráciu. „Touto konšpiráciou sa ĽSNS snaží sa priblížiť k Smeru a vyčleniť sa od demokratickej časti parlamentu,“ uviedol hovorca liberálov Róbert Buček. Podľa SaS je zjavné, že niektorí kandidáti sú natoľko dobrí, že pre každú racionálne a demokraticky zmýšľajúcu stranu sú prijateľní.

12:30 Za slušné Slovensko vyzvalo poslancov, aby zvolili 18 kandidátov, je to ich povinnosť

„Vyzývame poslancov, aby rešpektovali ústavu a neznefunkčnovali Ústavný súd kvôli politickým hrám,“ uviedli na sociálnej sieti.

12:07 Poslanec za Smer Ľubomír Vážny pripúšťa, že parlament v opakovanej voľbe zvolí niekoľkých kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. "Je to možné," odpovedal novinárom na otázku, či plénum zvolí aspoň niekoľkých kandidátov.

11:50 Opozícia o druhej poobede zasadne za spoločný stôl a budú rokovať. O 16:00 bude spoločný tlačový brífing.

11:41 Milan Uhrík povedal, že Boris Kollár sa bol strany ĽSNS pýtať, koho budú voliť. „Povedali sme mu zhruba, ktorí sú prijateľní, ktorí nie,“ povedal. „O 11. malo byť hlasovanie, plánovali sme sa zdržať pri všetkých menách. Ako sa rozhodneme o 17. uvidíme.“

11:40 Reakcia SaS na odloženie hlasovania

„Odloženie hlasovania voľby ústavných sudcov na 17:00 znamená len toľko, že vzájomným vydieraním sa koalícii zatiaľ nepodarilo dosiahnuť dohodu na spoločných kandidátoch, a teda na ovládnutie Ústavného súdu. Od samotného počiatku je to nezodpovedné a nedôstojné. Ústredným bodom tohto komplotu proti slovenskej ústavnosti je Robert Fico,“ uviedla strana SaS v stanovisku.

11:37 V Smere rozhodujú o tom, koho budú alebo nebudú z kandidátov voliť. Fico na hlasovaní o 11. chýbal.

11:32 Poslanci Smeru hovoria, že na to, ako budú hlasovať, treba čakať do piatej. Maroš Kondrót zo Smeru uviedol, že nejde predsa koniec sveta. „Ak nebude týždeň zasadať Ústavný súd, alebo dva týždne, nerobte z toho tragédiu. Vytvárať, že o polnoci začne koniec sveta, to je mimo,“ povedal.

11:28 Poslankyňa SNS Eva Antošová uviedla, že ich preloženie hlasovania prekvapilo, ale je to v poriadku. „Máme nejaké mená, ale možno sa tam nejaké jedno-dve zmenia, nezmenia, neviem,“ uviedla.

11:24 Rokovanie 40. schôdze NR SR pokračuje o 14:00 Hodinou otázok.

11:15 Veronika Remišová uviedla, že oslovili Most-Híd, ale neprišla žiadna odpoveď.

11:13 „Vo vládnej koalícii zrejme netušili, že viacerým sudcom uplynie funkčné obdobie a že sa bude hlasovať dnes o 11. Zrejme preto to potrebovali presunúť,“ podotkol Ondrej Dostál.

11:10 „Robert Fico odmieta rokovať o niečom inom, ako o sebe,“ povedal Beblavý.

11:08 Poslanci schválili návrh koalície na odloženie hlasovania o kandidátoch na ústavných sudcov na 17:00.

11:06 Martin Poliačik dal návrh na to, aby sa hlasovalo o 15:30, keďže je valentín a má rezerváciu na 18-tu na večeru s manželkou. „Stále sú ľudia, ktorých majú manželia a manželky rady. Keďže je dnes Valentín ja mám rezerváciu na 18-tu.“ Šéf parlamentu Andrej Danko sa ho spýtal, či to myslí vážne. Matovič to považuje za obludné. Nakoniec sa hlasovalo len o návrhu Čiža.

11:05 Miroslav Čiž prezentuje návrh poslancov troch poslaneckých klubov Smer, SNS a Most-Híd, aby odložili hlasovanie na 17:00.

11:04 Poslanci začali hlasovanie. Predseda parlamentu Andrej Danko uviedol, že nemôže byť pochýb o tom, že aj druhé kolo má byť verejné.

10:56 Erik Tomáš uviedol, že sa v koalícii dohodli, že hlasovanie odsúvajú na 17. hodinu. Poslanci to však musia v pléne odsúhlasiť. Či je dohoda aj na kandidátoch zatiaľ neoznámil. Chcú ešte rokovať.

10:46 Ak dnes budú poslanci Mosta-Híd hlasovať s opozíciou, dôjde podľa Fica k bezprecedentnému porušeniu koaličnej zmluvy. Uviedol to v utorok vo vyhlásení pred hlasovaním v prvom kole. Očakáva sa teda, ako bude líder najsilnejšej koaličnej strany postupovať.

10:45 Poslankyňa SNS Eva Smolíková uviedla, že si myslí, že dnes bude zvolený dostatočný počet kandidátov.

10:42 Boris Kollár uviedol, že ich nikto neoslovil a s nikým sa nedohodli. „Urobili veľkú chybu,“ povedal. „Nikto nereagoval, tak nech si robia, čo chcú.“ Kollár uviedol, že budú voliť tých istých kandidátov, ktorých volili v utorok.

10:12 Poslanci SPOLU chcú zabrániť paralýze

„Dnešná opakovaná voľba sudcov Ústavného súdu je poslednou šancou zabrániť jeho paralýze. Čiesti poslanci a poslankyne strany SPOLU-občianska demokracia si uvedomujú túto zodpovednosť a rozhodli sa preto v opakovanej voľbe hlasovať tak, aby čo najviac prispeli k možnosti zvolenia 18 kandidátov. Poslanci SPOLU budú hlasovať za kandidátov, ktorí získali v 1. kole najviac hlasov a majú tak najväčšiu šancu byť zvolení. Vyzývame aj všetkých ostatných poslancov NR SR, aby sa voľby zúčastnili a hlasovali za 18 kandidátov tak, aby Ústavný mohol naďalej fungovať,“ uviedla strana v stanovisku.

10:04 „Nepoviem, že sa niečo mení. Uvidíme, ako dopadne druhé kolo,“ povedal Madej s tým, že viac bude vedieť po poslaneckom klube. Podľa Madeja je škoda, že neprešla tajná voľba už v utorok. Ak by prešla, nebol by problém s hlasovaním, práve preto v minulosti prešli kandidáti Mamojka a Laššáková. Svoj názor si nechá pre poslancov klubu Smer.

10:02 Madej ešte nevie, či bude Smer voliť, alebo bojkotovať. Smer aj SNS majú pred hlasovaním poslanecké kluby.

VIDEO Zasadanie ústavnoprávneho výboru

10:02 Opakovaná voľba bude verejná. S opozíciou hlasoval Tibor Bernaťák zo SNS aj Irén Sarközy z Mostu-Híd.

9:59 Poslanci výboru hlasujú o jednotlivých návrhoch.

9:53 Kotlebovci budú hlasovať vo voľbe

Poslanci Kotlebovej ĽSNS sa zúčastnia dnešnej voľby ústavných sudcov. „Z dobre informovaných zdrojov sme dostali informáciu, že Most-Híd má dnes spolupracovať so stranou OĽaNO a SaS, aby na Ústavný súd pretlačili liberálnych kandidátov,“ oznámil dôvod na tlačovke Marian Kotleba s tým, že tomu chcú zabrániť. V pondelok nehlasovali. „Spravíme všetko preto, aby sme vytvorili hrádzu tomuto liberalizmu.“

9:46 Alojz Baránik uviedol, že Madej nemá pravdu v tom, ako argumentuje. Tibor Bernaťák zo SNS uviedol, že nikto zo SNS nemá záujem meniť voľbu z verejnej na tajnú. Výbor zasadá len preto, že ho zvolal Danko. „Svoje rozhodnutie nemienime zmeniť,“ povedal Bernaťák.

9:42 Sárközy sa priklonila k verejnej voľbe, pretože si ju v prvom kole zvolila väčšina poslancov. Ani podľa poslankyne Mosta nie je dôvod na tajnú voľbu.

9:38 Podľa Dostála v tom nie je logika, prečo by sa mala voľba meniť. Ak by boli oba sporné paragrafy v rozpore, bola by to iná situácia. Podporil návrh Beblavého za verejnú voľbu. Madej ocenil Dostálovu výlučne právnu argumentáciu.

9:28 „Máme tu kolíziu dvoch ustanovení toho istého zákona,“ uviedol v rozprave Ondrej Dostál. Poslanec je presvedčený, že je to zjavný omyl. „Či to je omyl, alebo nie, by však malo byť mimo tejto diskusie.“

9:26 Madej sa obhajuje, že na základe požiadavky výbor zvolať musel, nebol to jeho nápad. „Vážim si vašu argumentáciu, samozrejme, tú právnu, politickú nie. Politiku som sem nechcel vnášať.“

9:24 Beblavý trvá na tom, že voľba má byť verejná. Tak ako sa rozhodlo v utorok a neexistuje dôvod na to, aby sa to menilo. „Prosím vás, rešpektuje rokovací poriadok a neznásilňujte ho v mene straníckeho záujmu,“ dodal.

9:21 Beblavý to konzultoval s viacerými právnikmi.

9:17 „Nepovažujem za férové, že sa pokúšate zvrátiť rozhodnutie právnymi kľučkami,“ uviedol Miroslav Beblavý. Podľa neho oni rešpektovali, ako sa rozhodla koalícia, teraz sa však hlasovalo za verejnú voľbu. Všetci by to mali rešpektovať.

9:15 Madej obhajuje tajnosť opakovanej voľby kandidátov na ústavných sudcov. Vysvetľuje, že v rokovacom poriadku nie je omyl, lebo inak by poslanci už chybu dávno opravili. Navrhol uznesenie, podľa ktorého by mali poslanci o jedenástej voliť tajne.

9:10 Madej hovorí o chybe v rokovacom poriadku, kvôli ktorej je možné zmeniť spôsob voľby z verejnej na tajnú.

9:09 Predseda výboru Robert Madej otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásil ako prvý.

9:01 Podľa toho, ako dnes poslanci v parlamente zahlasujú, môžu nastať tri najpravdepodobnejšie scenáre:

1. Poslanci zvolia plný počet, teda 18 kandidátov.

2. Poslanci nezvolia nikoho tak, ako v utorok, celý proces voľby kandidátov sa bude opakovať. Po splnení všetkých zákonom daných lehôt a postupov by to malo byť v máji.

3. Poslanci zvolia minimálne šiestich kandidátov, z ktorých prezident Andrej Kiska vyberie troch sudcov, aby bol súd funkčný.

Hovorilo sa aj o predĺžení funkčného obdobia súčasných sudcov, to však viacerí opoziční poslanci odmietli.

8:55 O deviatej zasadne ústavnoprávny výbor.

Opakovaná voľba kandidátov by mala byť verejná

Podľa VIA IURIS z rokovacieho poriadku Národnej rady SR vyplýva, že aj opakovaná voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR by mala byť verejná. „Novelou zákona o rokovacom poriadku prijatou v roku 2011 bolo do rokovacieho poriadku zakotvené všeobecné pravidlo, že kandidáti na ústavných sudcov sa majú voliť verejne. Kandidáti na ústavných sudcov sa môžu voliť tajne iba vtedy, ak poslanci NR SR zmenia verejnú voľbu na tajnú,“ uviedlo združenie.

„Zároveň bola tajná voľba výslovne vypustená aj z kľúčového ustanovenia rokovacieho poriadku týkajúceho sa voľby kandidátov na ústavných sudcov. Aj dôvodová správa k novele rokovacieho poriadku z roku 2011 výslovne uvádza, že účelom novely bolo odtajnenie voľby kandidátov na ústavných sudcov. Podľa všeobecne uznávaných pravidiel výkladu je zákon potrebné vykladať podľa zjavného úmyslu zákonodarcu, ktorým bolo zavedenie verejnej voľby kandidátov,“ vysvetľuje organizácia VIA IURIS v stanovisku.

Pri voľbe ústavných sudcov, žiaľ, prevládli emócie

Pri voľbe ústavných sudcov, žiaľ, prevládli emócie nad racionálnym rozhodovaním. Vyhlásil to na sociálnej sieti líder koaličnej strany Most-Híd Béla Bugár. Reagoval tak na udalosti z utorka, keď si poslanci nezvolia kandidátov na ústavných sudcov. „Vypäté situácie prinášajú vypäté vyhlásenia,“ tvrdí Bugár s tým, že do štvrtka je čas na upokojenie situácie a sústredenie sa na to, aby sa zabránilo znefunkčneniu Ústavného súdu SR. „Skúsme zvoliť maximálne možný počet dobrých kandidátov na ústavných sudcov. Myslím si, že je to naša povinnosť,“ povedal Bugár.

Poslanci v utorok volili verejne, čo Smer-SD odmietal, jeho členovia odovzdávali prázdne hlasovacie lístky. Verejnú voľbu odhlasovali poslanci pred voľbou. Trval na nej aj koaličný Most-Híd a SNS predtým hovorila, že s ňou problém nemá. Strana Bélu Bugára si pre svoje postoje k voľbe, okrem iného hovorila, že nepodporí Roberta Fica, vyslúžila od Fica kritiku. Ten napokon z voľby odstúpil, zároveň však vyhlásil, že ak kandidáti na ústavných sudcov prejdú hlasmi Mosta-Híd s opozíciou, dôjde k porušeniu koaličnej zmluvy s vážnymi dôsledkami na fungovanie vládneho kabinetu. Poslanci majú vybrať 18 kandidátov na ústavných sudcov, a tých ponúknuť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich, ktorí na 12 rokov zasadnú na Ústavný súd SR. Spolu je na ÚS SR 13 sudcov.

Bude sa celý proces opakovať?

Poslanci budú vyberať spomedzi 37 kandidátov osemnásť mien, pričom pôvodne bolo uchádzačov 40. Najskôr odstúpila šéfka policajnej akadémie Lucia Kurilovská, potom nominant strany Mariana Kotlebu ĽS NS Radovan Hrádek a expremiér Robert Fico. Fico to oznámil na poslednú chvíľu, pričom ešte predtým pohrozil, že v prípade spoločnej voľby poslancov zo strany Most-Híd a opozície bude vážne narušené fungovanie koalície. Fico tiež uviedol, že stiahol svoju kandidatúru iba preto, aby mohol viesť politické rokovania. Sám chce byť iba predsedom Ústavného súdu SR a nie "radovým sudcom". O tom, kto bude predseda, však rozhoduje prezident Slovenskej republiky.

V prípade blokovania opakovanej voľby bude celý proces potrebné zopakovať. Parlament má pritom za úlohu zvoliť 18 kandidátov, z ktorých následne prezident vymenuje polovicu. Podľa súčasných pravidiel musí získať uchádzač o post sudcu Ústavného súdu SR nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, najmenej však 39. Deviatim sudcom Ústavného súdu SR vyprší funkčné obdobie už v sobotu 16. februára.