Pred výbor NR SR predstúpil šéf špecializovaného súdu Michal Truban

Truban je presvedčený o svojich profesionálnych predpokladoch. Ústavnoprávny výbor čaká ešte vypočúvanie posledného kandidáta zo 40 nominovaných Martina Vernarského. "Som presvedčený, že by som mohol byť prínosom aj vzhľadom na moje profesionálne skúsenosti. Na Ústavnom súde SR je nedostatok odborníkov na trestné právo," uviedol Truban.

Jeho profesionálna kariéra je spojená najmä so Špecializovaným trestným súdom, kde aj svoje pôsobenie vníma za najväčší pracovný úspech. "Ide predovšetkým o stabilizáciu tejto inštitúcie, kde pôsobím. Podľa mňa je stabilným pilierom nezávislej súdnej moci na Slovensku aj napriek všetkým problémom, ktorými si musela prejsť," dodal.

Ak by mohol Truban zapracovať na niektorej oblasti činnosti Ústavného súdu SR, bolo by to okresanie kompetencií a zjednocovanie právnych názorov. "Z môjho pohľadu je tu veľká zaťaženosť podaniami, ktoré sú odmietané, takže by som sa priklonil k niektorým uchádzačom a obmedzil kompetencie ústavného súdu. Zásadným problémom sú podľa môjho názoru nejednotné stanoviská v rovnakých alebo podobných právnych problémoch. Tento faktor vytvára ďalšie problémy a nejasnosti," doplnil. Truban bol členom Komunistickej strany Slovenska.

Dnes ešte predstúpi pred parlamentný výbor posledný kandidát Martin Vernarský. Výbor už vypočul advokátku Zuzanu Pitoňákovú, Radoslava Procházku, Mariána Sluka, Juraja Sopoligu, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Jána Šikutu, Roberta Šorla, Jána Štiavnického, Danielu Švecovú, Mareka Tomašoviča a Michala Trubana. Výbor na konci dňa čaká hlasovanie o uznesení, pričom poslanci musia preskúmať náležitosti všetkých kandidátov.