Pellegrini sa zastal Fica: Výsledky hlasovania ústavnoprávneho výboru považuje za neutrálne

„Išlo čisto o politické hlasovanie, ktoré nemá nič s tým, že by niekto spochybňoval alebo nespochybňoval jeho kandidatúru,“ povedal v súvislosti so závermi vypočúvania kandidátov. Voľba ústavných sudcov by však podľa neho nebola apolitická ani v prípade, že by sa koalícia presunula do opozície a naopak. Myslí si, že apoliticky nebude vyberať z 18 navrhovaných kandidátov ani prezident. Argumentuje tým, že Kiska už v minulosti hovoril o plánoch zakladať politickú stranu po odchode z funkcie.

„Veľmi ma vyrušujú tvrdenia médií, že prezident odkázal Ficovi, že ho nevymenuje," doplnil premiér s tým, že by šlo o zasahovanie do voľby sudcov. Tvrdí, že by nemal vymedzovať kandidátov a ovplyvňovať tak poslaneckú voľbu. Ozrejmil, že doteraz nemá informáciu, že by prezident verejne tento odkaz Ficovi adresoval. K možným výsledkom voľby sa vyjadrovať nechcel. „Dnes má všetko v rukách parlament,“ doplnil.

Na otázky okolo diskusie o tajnej voľbe odpovedal, že vždy bude jej zástancom. Dá sa tým podľa neho vyhnúť prípadným dosahom na jednotlivých poslancov v budúcnosti. „Pevne verím, že to sa nemôže stať,“ zdôraznil s tým, že by nikto v budúcnosti nemal byť za svoju voľbu akýmkoľvek spôsobom postihnutý alebo znevýhodnený napríklad pri súde.

Pellegrini Ficovu kandidatúru na post ústavného sudcu nepovažuje za problém. Skonštatoval, že vo vyspelých krajinách je bežné, že sa premiéri rozhodnú odísť na podobné funkcie. „Každý človek, pokiaľ pristupuje k výkonu svojej profesie zodpovedne, tak sa plne prispôsobí podmienkam, ktoré si funkcia vyžaduje,“ zhrnul s tým, že podľa jeho názoru nebude mať problém sa vyrovnať so svojou politickou minulosťou a novými úlohami.

Odmieta, že sa nepodarilo pretlačiť projekt 8x8

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odmietol, že by kabinet zastavil projekt nákupu bojových vozidiel 8x8. Ako povedal v relácii RTVS Sobotné dialógy, chce vyvrátiť tvrdenia, že sa niečo nepodarilo pretlačiť do programu rokovania vlády alebo že vláda projekt odmietla. "Na bezpečnostnej rade sme otvorili projekt predĺženia ochrany vzdušného priestoru terajšími Migmi a zároveň sme sa dohodli, že nebudeme ešte rokovať o nákupe obrnených transportérov 8x8, pretože ešte treba doladiť všetky stanoviská," ozrejmil.

Projekt chcú ešte prerokovať aj na koaličnej rade. Ak sa ukáže, že môžeme mať dobrý produkt za dobrú cenu, netreba z toho podľa neho robiť politiku. Na otázky v oblasti zabezpečenia vzdušného priestoru odpovedal, že sme si opäť "nechali vnútiť tému, ktorú niekto vymyslel a nám ju vložil na stôl". To, že sa zabezpečí údržba lietadiel, ktoré sú vlastníctvom slovenskej armády, považuje za logické. Doplnil, že požiadali rezort obrany o spresnenie analýzy možností.

Ak výsledky analýz rezortu obrany preukážu, že je tu aj lacnejšie riešenie, ktoré podľa neho neohrozí napríklad zamestnanosť na Sliači, pristúpia k nemu. "Budeme sa rozhodovať na základe faktov," zdôraznil s tým, že sa treba pýtať odborníkov, nie politikov. Rusko podľa neho nie je definované ako hrozba pri predĺžení abonentskej zmluvy a údržbe lietadiel Migov. Myslí si, že ešte bude priestor rokovať s koaličnými partnermi v bezpečnostnej rade, a dúfa, že sa podarí túto otázku vyriešiť ešte v tomto volebnom období.