Ústavnoprávny výbor vypočul Jána Štiavnického

Ján Štiavnický odpovedal aj na otázky, aký má právny názor na odlišné stanoviská. Podľa neho sú v istom smere prínosom pre právnu oblasť. "Odlišné stanoviská sú mimoriadne dôležitým inštitútom, ktorý podporuje rôznorodosť v právnych názoroch a sú dôležité pre právnu obec. Právo týmto inštitútom nie je oslabené, ale vplyvom neho, naopak, posilnené," povedal Štiavnický. "Rozdielne stanovisko sa môže stať dokonca väčšinovým názorom. Samozrejme, netreba sa ním striktne riadiť, je potrebné zvážiť, či je stanovisko natoľko významné, že je potrebné ho zohľadniť a riadiť sa podľa neho," doplnil.

Súdny poradca sa zamyslel aj nad fenoménom korupcie, pričom podľa jeho slov vzniká tento faktor už v menších komunitách. "Ja by som povedal, že problémom je komunikácia. Málo sa rozprávame už v našich malých komunitách, rodinách a podobne. To sa prenáša do škôl a nesnažím sa získať vedomosti vlastnou prácou, činnosťou. Je všeobecne prijateľné, že študenti opisujú. Preto celospoločenská korupcia reflektuje iba na naše vlastné správanie sa," uzavrel súdny poradca Ján Štiavnický. Ak by mal niečo zmeniť na Ústavnom súde SR, snažil by sa prezentovať rozhodnutia aj verejnosti.

Dnes ešte predstúpia v abecednom poradí Daniela Švecová, Marek Tomašovič, Michal Truban a Martin Vernarský. Parlamentný výbor dnes vypočul advokátku Zuzanu Pitoňákovú, Radoslava Procházku, Mariána Sluka, Juraja Sopoligu, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho a Jána Šikutu, Roberta Šorla a Jána Štiavnického. Výbor na konci dňa čaká hlasovanie o uznesení, pričom poslanci musia preskúmať náležitosti všetkých kandidátov.

Vypočúvanie kandidátov na sudcov ústavného súdu pred členmi Ústavnoprávného výboru Národnej rady SR po popoludňajšej prestávke sa začalo slovnou roztržkou medzi predsedom výboru Róbertom Madejom a Ondrejom Dostálom. Dôvodom boli materiály o preukázaní 15-ročnej praxe kandidáta na ústavného sudcu Roberta Fica, ktoré dnes doručil výboru. Dostál chcel o týchto materiáloch diskutovať, čo však Madej odmietol s tým, že sa im budú venovať po skončení vypočúvania všetkých kandidátov. Následne Madej odobral Dostálovi slovo a vypol mu mikrofón.

Dostál (SaS) na svojom facebookovom profile uviedol, že si Fico z poslancov robí žarty, pretože podľa neho doručil iba novinové články stiahnuté z internetu. O tom, či Fico a aj ostatní kandidáti spĺňajú 15 rokov odbornej praxe bude výbor rozhodovať až po vypočutí posledného kandidáta.