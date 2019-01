Sudca Ústavného súdu má podľa Tomašoviča hľadať spravodlivú rovnováhu medzi názormi

BRATISLAVA - Úlohou sudcu ústavného súdu nie je posudzovať, ktorý z názorov je správny, ale hľadať spravodlivú rovnováhu medzi viacerými názormi. Uviedol to prokurátor Generálnej prokuratúry SR a zároveň kandidát na ústavného sudcu Marek Tomašovič počas vypočúvania pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR.

Kandiduje na návrh Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej komory exekútorov. Tomašovič si myslí, že môže byť pre Ústavný súd (ÚS) SR prínosom, pretože sa vie vcítiť do názorov druhých ľudí. "Ústavný súd totiž často aplikuje zásadu proporcionality, keď sa stretáva s konkurujúcimi názormi na spoločnosť. Úlohou sudcu ústavného súdu nie je to, ktorý z tých názorov je správny, ale aby hľadal spravodlivú rovnováhu medzi viacerými názormi," uviedol.

Podobne sa vyjadril k téme kultúrno-etických otázok, podľa neho totiž zasahujú do politickej oblasti a aj tu treba hľadať spravodlivú rovnováhu. V prípade interrupcií by hranicu 12 týždňov nechcel rozširovať, zároveň si nemyslí, že interrupcie sú želateľné, úloha štátu v tejto oblasti by mala podľa neho spočívať vo výchovných opatreniach.

Právny mantinel eutanázií je podľa Tomašoviča daný judikatúrou Štrasburgu a registrované partnerstvá sú vec, ktorá by podľa jeho slov mala byť na Slovensku legislatívne zakotvená. "Slovenská spoločnosť v súčasnom štádiu nie je pripravená na to, aby pochopila prípadné umožnenie adopcií homosexuálnymi pármi," odpovedal na ďalšiu kultúrno-etickú otázku.

Svoje rezervy vidí Tomašovič v oblasti ľudských práv. "V doterajšej praxi som s mnohými oblasťami ľudských práv nemal do činenia. Pre mňa by to bola výzva na doplnenie si vedomostí," uzavrel.