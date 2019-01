Verejné vypočutie absolvovala šéfka najvyššieho súdu Daniela Švecová

Predsedníčka Najvyššieho súdu SR sa podľa vlastných slov do súčasnosti nestretla s prípadom priamej korupcie. Poslancov v prípade Švecovej zaujímalo aj jej pôsobenie na poste predsedníčky NS SR. "Som v súdnictve 45 rokov a priznám sa, že som sa nestretla s formou korupcie. Celý svoj život dodržiavam zákon a register mám čistý," odpovedala Švecová na otázky z Kancelárie prezidenta SR, či sa stretla s akoukoľvek formou korupcie.

Ak by mala Švecová možnosť, zúžila by kompetencie Ústavného súdu SR. "Kompetencie sú skutočne veľmi široké čo súvisí aj s veľkým nápadom spisov. Rozhodnutia sú navyše pridlhé a človek sa v nich stratí. Poslednou vecou, ktorú by som sa snažila zmeniť, je rýchlosť konaní," doplnila.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Švecová je známa aj tým, že podala niekoľko disciplinárnych podnetov na sudcu Štefana Harabina. Poslancov zaujímal najmä vzťah Švecovej k Harabinovi predtým, ako pôsobila na poste predsedníčky. "Vzťahy boli čisto profesionálne a komunikovali sme štandardne v pracovných záležitostiach. Ak sa pýtate, prečo som podala podnety až po mojom nástupe do funkcie, tak preto, že som zistila porušenie pravidiel a z postu predsedníčky mám právomoc podať podnet," uviedla na margo Štefana Harabina Švecová.

Dnes ešte predstúpia v abecednom poradí Marek Tomašovič, Michal Truban a Martin Vernarský. Parlamentný výbor dnes vypočul advokátku Zuzanu Pitoňákovú, Radoslava Procházku, Mariána Sluka, Juraja Sopoligu, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho a Jána Šikutu, Roberta Šorla, Jána Štiavnického a Danielu Švecovú. Výbor na konci dňa čaká hlasovanie o uznesení, pričom poslanci musia preskúmať náležitosti všetkých kandidátov.