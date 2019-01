Výbor NR SR vypočul advokáta Štefana Kseňáka, podľa neho čelí Slovensko kríze

"Čelíme kríze dôvery občanov v štát. Aj vy ako poslanci Národnej rady SR by ste radi vybrali takých kandidátov na ústavných sudcov, ktorí by hájili iba záujmy občanov," uviedol na začiatok Kseňák.

Štefan Kseňák odpovedal aj na otázku zástupcov kancelárie prezidenta, ktorých zaujímalo, ako by zhodnotil svoje nedostatky. Kseňák priznal, že nie je vhodné ísť až príliš do hĺbky pri konkrétnych problémoch. "Priznávam niektoré problémy až príliš analyzujem a potom to človeka pohltí a je to na škodu veci. Preto je lepšie pracovať v tíme a analyzovať iba istú časť, prípadne si vymeniť s kolegami opozitný názor," povedal. Po advokátovi predstúpi pred výbor šéfka policajnej akadémie Lucia Kurilovská.

Výbor dnes vypočuje 14 kandidátov, po Kseňákovi sa v abecednom poradí predstavia Lucia Kurilovská, Miloš Maďar, Pavol Malich, Michal Matulník, Peter Melicher, Soňa Mesiarkinová, Peter Molnár a Edita Pfundtner.