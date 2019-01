Malich by na ÚS nekládol prílišný dôraz na právny formalizmus

Pavol Malich

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Kandidát na ústavného sudcu Pavol Malich by na Ústavnom súde SR nekládol prílišný dôraz na právny formalizmus. Na spory by sa chcel pozerať menej dogmaticky a hľadal by v nich "normálny ľudský rozmer". Odpovedal tak na otázku, čo by robil pre zefektívnenie fungovania ústavného súdu.