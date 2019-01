Výbor NR SR vypočul Kurilovskú: Som rozhodne za registrované partnerstvá

"Som rozhodne za registrované partnerstvá, žijeme už v 21. storočí, keď sa menia určité postoje, a nemyslím si, že by toto mohlo byť na ujmu komukoľvek. Mohlo by to priniesť osoh tým, ktorí sa rozhodnú takto žiť," uviedla Kurilovská. Pri adopciách detí pármi rovnakého pohlavia by bola opatrnejšia. "Vyžaduje si to diskusiu menej právnikov, ale viac detských psychológov, psychiatrov," doplnila. Pri interrupciách uviedla, že žena má mať právo v plnej miere rozhodovať o svojom tele.

Dotkla sa aj témy dôveryhodnosti ústavného súdu. "Mala by vyplývať z rozhodnutí ústavného súdu. Keď sú čisté, jasné, tak si myslím, že aj tá dôveryhodnosť v ústavný súd bude vyššia," podotkla s tým, že dôveryhodnosti ústavného súdu by pomohlo aj to, keby sa viac otvoril občanom. Dodáva, že ako ústavná sudkyňa by chcela hlavne chrániť základné práva a slobody fyzických osôb. "Snažím sa, aby boli chránené práva a slobody každého jednotlivca, aby bola právna istota, aby sa každý vedel domôcť svojho práva," opísala svoje pôsobenie poslancom.

Na otázku, aký má vzťah s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom, ktorý ju navrhol na post rektorky Akadémie Policajného zboru, uviedla, že ho učila a že nemajú žiadny vzťah. "Ani sa nestretávame," poznamenala s tým, že Kaliňákovi pri rozhovore povedala, že je volička SDKÚ. Zároveň uviedla, že sa nebojí povedať svoj názor pri rôznych kauzách.