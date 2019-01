Verejné vypočutie kandidátov sa začalo emeritným ústavným sudcom Jánom Drgoncom

Po verejnom vypočutí bude nasledovať hlasovanie Národnej rady SR v priebehu februára. Parlament zvolí 18 kandidátov spomedzi 40 prihlásených, z ktorých následne prezident SR vymenuje polovicu. Deväť nových sudcov bude obliekať taláre od zloženia sľubu najbližších 12 rokov. Okrem iných najviac pozornosti púta expremiér a šéf strany Smer-SD Robert Fico. O post na Ústavnom súde SR sa uchádza tiež poslanec NR SR Peter Kresák (Most-Híd), bývalý politik Radoslav Procházka či obe štátne tajomníčky rezortu spravodlivosti Monika Jankovská a Edita Pfundtner.

Naša ústava nie je dokonalá

Slovenská ústava podľa Drgonca nie je dokonalá. "Ústava vznikla značne narýchlo, lebo bolo potrebné nejakú ústavu mať. Vyjadruje isté nedokonalosti," uviedol. Drgonec by povolil manželstvá homosexuálov, avšak nesúhlasí s tým, aby tieto osoby vychovávali deti. "Výchova detí v neštandardnom prostredí, to sa mi zdá príliš odvážne, hoci možno som príliš skostnatený," doplnil.

Za svoj celoživotný úspech považuje zostavenie publikácie Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. Okrem publikačnej činnosti predstavil v rozprave svoje výsledky počas pôsobenia na ústavnom súde a pôsobenie na troch slovenských právnických fakultách.

Možný pokus o umlčanie

"Myslím si, že ústavného právo je ťažiskom pôsobenia na Ústavnom súde SR. Týmto právnym odvetvím sa zaoberám prakticky celý svoj život," uviedol na úvod Drgonec. Odpovedal aj na otázku z prezidentovej kancelárie o tom, čo by robil, ak by sa pri jeho pôsobení na ústavnom súde objavili politické tlaky na rozhodovanie. "Zažil som najextrémnejší možný tlak, keď som pôsobil ako spravodajca senátu a mal som pripravený nález o konkrétnom zákone. Môj sused zrejme vyrušil a zároveň odplašil dvoch mužov, ktorí sa mi snažili do auta nainštalovať výbušný systém. Tento prípad nikdy nebol vyšetrený, ale mám za to, že za tým mohli byť vtedajšie politické špičky," odpovedal Drgonec. Podľa vlastných slov vie zaručiť odolávanie politickým dohodám či návrhom aj v budúcnosti, ak by bol zvolený.

Ján Drgonec pôsobil už na Ústavnom súde SR vo vôbec prvom senáte, po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. V súčasnosti je emeritným ústavným sudcom. Vyučoval na viacerých vysokých právnických školách. Ústavnoprávny výbor čaká ešte 39 kandidátov a kandidátok. Vypočúvanie je naplánované na tri pracovné dni, od stredy 23. januára do piatka 25. januára tohto roka.

Podľa súčasných pravidiel musí získať uchádzač nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, najmenej však 39. Čoraz viac sa hovorí o voľbe, ktorá čaká poslancov Národnej rady SR zrejme v priebehu februára. Kým predstavitelia koaličných strán presadzujú tajnú voľbu, opozícia a mimovládne organizácie žiadajú verejnú voľbu. Ústavný súd SR je jednou z najdôležitejších inštitúcií na Slovensku.

Nominovaní sú Daniela Švecová, Peter Kresák, Monika Jankovská, Edita Pfundtner, Ján Šikuta, Ján Štiavnický, Eva Kováčechová, Robert Šorl, Libor Duľa, Martina Jánošíková, Soňa Mesiarkinová, Marek Tomašovič, Dagmar Fillová, Pavol Malich, Peter Molnár, Martin Vernarský, Ladislav Duditš a Marián Sluk. Tiež Michal Matulník, Peter Straka, Radoslav Procházka, Boris Gerbery, Ľuboš Szigeti, Zuzana Pitoňáková, Ján Drgonec, Michal Truban a Radovan Hrádek, Anton Dulak, Eva Fulcová, Karol Kovács, Miloš Maďar, Juraj Sopoliga, Ivan Fiačan, Michal Ďuriš, Lucia Kurilovská, Martin Javorček, Kajetán Kičura, Štefan Kseňák, Peter Melicher a Robert Fico.