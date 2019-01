Výbor NR SR vypočul vysokoškolského pedagóga Antona Dulaka

Dulak dostal od prezidentovho zástupcu otázku, ktoré svoje životné rozhodnutie ľutuje. "Bol som vychovaný tak, aby som niesol za svoje rozhodnutia aj zodpovednosť, preto nemôžem povedať, že by som niečo vyslovene ľutoval," odpovedal Dulak. Poslanci sa ho pýtali aj na jeho pôsobenie na vysokej právnickej škole v Sládkovičove, ktorá nemá práve najlepšiu povesť a existujú viaceré prípady, keď na nej boli udelené tituly kontroverzným spôsobom. "Pôsobil som na viacerých vysokých školách a nepovedal by som, že tá v Sládkovičove bola pod kvalitatívnou úrovňou. Áno boli isté prípady pochybne udelených titulov, ale to boli individuálne rozhodnutia a nie kolektívne všetkých profesorov," doplnil.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ústavnoprávny výbor čaká ešte 37 kandidátov a kandidátok. Vypočúvanie je naplánované na tri pracovné dni, od stredy 23. januára do piatka 25. januára tohto roka.

Po Drgoncovi, Duditšovi a Dulakovi bude nasledovať Libor Duľa, Michal Ďuriš, Ivan Fiačan, Robert Fico, Dagmar Fillová, Eva Fulcová, Boris Gerbery, Radovan Hrádek, Monika Jankovská, Martin Javorček, Martina Jánošíková, Kajetán Kičura, Karol Kovács, Eva Kováčechová, Peter Kresák, Štefan Kseňák, Lucia Kurilovská, Miloš Maďar, Pavol Malich, Michal Matulník, Peter Melicher, Soňa Mesiarkinová, Peter Molnár, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Marián Sluk, Juraj Sopoliga, Peter Straka, Ľuboš Szigeti, Ján Šikuta, Robert Šorl, Ján Štiavnický, Daniela Švecová, Marek Tomašovič, Michal Truban a Martin Vernarský.