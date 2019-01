Netvárme sa, že kreovanie Ústavného súdu SR nie je politickým aktom, povedal Fico

BRATISLAVA - Tvorba Ústavného súdu (ÚS) SR je spätá s politikou. Vyhlásil to predseda Smeru-SD a expremiér Robert Fico pred ústavnoprávnym parlamentným výborom v rámci vypočutia kandidátov na ústavných sudcov.

"Toto má všetko s politikou. Tento politický akt je taký silný, že v zahraničí vznikla tradícia, že súčasťou ÚS sú aj bývalí politici. Nerobme obraz, že ak na Slovensku zvýrazňujeme politický charakter tvorby ÚS, robíme niečo zlé," povedal Fico. Expremiér, ktorý kandiduje za ústavného sudcu, v úvodnom slove, kde sa má predstaviť ako kandidát, hovorí nielen o politickom rozmere pri tvorbe ústavného súdu a tiež upozorňuje na hrozbu nezvolenia dostatočného počtu kandidátov.

Fico považuje za prirodzené, že sa uchádza o funkciu ústavného sudcu. Vyhlasuje, že urobí všetko preto, aby ústavný súd bol kreovaný touto Národnou radou SR. Hovorí tiež o svojej práci, kde sa venoval téme trestu smrti, spomenul, že bol trikrát predsedom slovenskej vlády a ďalšie svoje skúsenosti. Uviedol zároveň, že nepovažuje za správne pokusy diskvalifikovať z voľby politikov, ktorí tvorili zákony, s ktorými sa ústavný súd nestotožnil.

Podľa jeho slov by bolo najlepšie v tejto situácii dosiahnuť politickú dohodu aj s prezidentom Andrejom Kiskom. Fico dodal, že príklady pôsobenia politikov na ústavných súdoch sú aj v zahraničí. "Netvárme sa, že kreovanie Ústavného súdu SR nie je politickým aktom. Musíme rešpektovať, že tento politický akt je tak silný, že súčasťou ústavných súdov bývajú aj poslanci či premiéri. Príde mi scestné, ak by mali byť diskvalifikovaní politici," uviedol Fico. "Ja sa domnievam, že by bolo najlepšie dosiahnuť dohodu. V opačnom prípade bude tento proces mimoriadne náročný," doplnil.