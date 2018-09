FOTO Kandidát na primátora Miroslav Špak predstavil program: Chce silnejšie Košice

"Základné body programu sú silnejšie mestské časti. Ihneď po prevzatí mandátu chcem posilniť mestské časti navýšením rozpočtu na dvojnásobok. Peniaze pôjdu bližšie k ľudom a starostovia budú mať oveľa viac možností na to, aby riešili svoje kompetencie a väčšou rýchlosťou riešili krízové stavy, ktoré v mestských častiach momentálne sú,“ uviedol. Zvýšiť chce aj transparentnosť. „Spojil by som to aj s bodom participatívny rozpočet,“ vysvetlil s tým, že občania by mali možnosť priamo určiť časť rozpočtu na nimi vybraný projekt a investíciu.

Zdroj: SITA/Ivan Fleischer

Ako uviedol, chce tiež posilniť rady mestských policajtov aj ich príjmy. „Výmenou manažmentu musíme dosiahnuť to, aby mala mestská polícia autoritu, aby som mal pri pohľade na policajta pocit bezpečia a nie pocit šikany. Potom máme silnejší vzťah k životnému prostrediu, čo priamo súvisí s mojou profesnou praxou, lebo ako stavbár viem, že trvalo udržateľný rozvoj je veľmi významná vec,“ spresnil Špak.

Zamerať sa chce aj na dopravu. „Čudujem sa, že sa tu 20 rokov nenašiel primátor, ktorý by mal odvahu opraviť cesty inak, ako plátaním,“ povedal. Pripomenul, že témou volieb bude aj parkovanie. „Ja som túto tému riešil stále tak, že som prišiel s návrhom. Pred tromi rokmi som bol prvým poslancom mesta, ktorý navrhol zrušiť obchodné vzťahy so spoločnosťou, ktorá nám spravuje parkovanie. Ako vidíte, po troch rokoch prišlo na moje slová,“ povedal.

Zdroj: SITA/Ivan Fleischer

Špakova kampaň Silnejšie Košice nadväzuje na rovnomennú kampaň na zapojenie sa Košičanov do verejného diania, ktorú organizoval Róbert Kurucz. Jednou z častí bola aj trojmetrová kocka v centre mesta, na ktorú mohli Košičania písať svoju víziu silnejších Košíc. Ako uviedol, návrhov sa vyzbieralo niekoľko stoviek. Miroslav Špak je v súčasnosti nezávislý mestský poslanec Košíc, v minulosti pôsobil ako člen strany Sieť. Kandidačnú listinu, ktorou sa uchádza o post primátora, odovzdal v pondelok (10.9.) spolu so 4000 podpismi Košičanov.

Kandidatúru na primátora Košíc okrem Špaka doteraz ohlásili mestský a krajský poslanec Jaroslav Polaček, predseda mimoparlamentnej strany Šanca Viliam Novotný, starosta mestskej časti Košická Nová Ves Milan Lesňák (nezávislý), súčasný viceprimátor Martin Petruško (Smer-SD), podnikateľ a 1. viceprezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Richard Havrilla, košický krajský podpredseda a okresný predseda Mosta-Híd Vladimír Vágási a nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Alena Bašistová.