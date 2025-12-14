Minister Blanár odcestuje do Bruselu: Zúčastní sa na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, Topky/Ramon Leško)
BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) odcestuje do Bruselu. V pondelok (15. 12.) sa tam zúčastní na zasadnutí Rady Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci. Informovali o tom z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
archívne video
Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra Juraja Blanára a štátneho tajomníka Mareka Eštoka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
„Hlavnými témami rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ budú vojna na Ukrajine, vývoj na Blízkom východe a vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou,“ uviedli. Minister sa v rámci pracovného programu v Bruseli zúčastní tiež na neformálnom rokovaní šéfov diplomacií s ministrom zahraničných vecí Arménska Araratom Mirzojanom.