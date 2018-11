Alexej Beljajev: Budem veľmi pozorne sledovať vývoj mestskej politiky v Poprade

"Získal som dôveru 4 646 tisíc ľudí. Títo ľudia svojou voľbou dali najavo, že chcú, aby bolo mesto Poprad iné, ako v posledných 16-tich rokoch. A ja som im sľúbil, že na to z mojej pozície budem aktívne dohliadať“ vyhlásil Alexej Beljajev a dodal, že internetová stránka aj jeho facebook profil zostávajú funkčné a naďalej bude prostredníctvom týchto a iných médií komunikovať s popradskou verejnosťou.

Biznisman, ktorý dokázal v priebehu posledných dní kampane viac ako zdvojnásobiť svoje čísla v porovnaní s prieskumami, prehral súboj s Antonom Dankom, ktorý sa po 4 rokoch vracia do funkcie, ktorú zastával pred tým 12 rokov. Beljajev zároveň zásadne porazil všetkých zvyšných Dankových súperov, ktorí získali o tisíce hlasov menej ako on.

„Sľúbil som to ľuďom z môjho okolia a sľubujem to aj všetkým Popradčanom – budem pozorne sledovať vývoj mestskej politiky. Podporím všetko dobré, ale dôrazne sa verejne postavím proti akýmkoľvek nešvárom a nekalým praktikám, ktoré bohužiaľ v minulosti popradskú mestskú politiku sprevádzali“, vyhlásil Beljajev a dodal, že verí, že takáto minulosť sa do Popradu týmto voľbami nevrátila.

„Žijeme už v roku 2018 a občianska verejnosť je dnes iná, ako pred 16-timi rokmi. Dnes si už väčšina ľudí – obrazne povedané – nenechá skákať po hlave len tak. O tom som presvedčený a presvedčil som sa o tom aj osobne počas kampane. Popradčania sú už dnes jednoducho iní a podľa mňa to bude musieť nové vedenie mesta akceptovať“, uviedol Beljajev a na záver dodal, že jeden z najlepších výsledkov volieb v Poprade považuje fakt, že ku voľbám prišlo o viac ako desať percent ľudí viac, ako bývalo v meste bežným zvykom.