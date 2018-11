Výsledkový servis komunálnych volieb: Pozrite si, ako volili vaši susedia! Toto sú noví poslanci

V oficiálnych výsledkoch, ktoré si môžete pozrieť na našej hlavnej stránke, nájdete novo zvolených predstaviteľov všetkých miest, obcí a mestských častí Košíc a Bratislavy.

Pozor, v prípade niektorých obcí ešte nie sú k dispozícii zoznamy poslancov, sa musia prepisovať z papierových zápisníc do elektronickej podoby. To by malo potrvať najneskôr do konca tohto týždňa.

Výsledky volieb v krajských mestách:

Výsledky volieb v Bratislave

Výsledky volieb v Nitre

Výsledky volieb v Trnave

Výsledky volieb v Trenčíne

Výsledky volieb v Banskej Bystrici

Výsledky volieb v Žiline

Výsledky volieb v Prešove

Výsledky volieb v Košiciach

Ako na to - obrázkový návod:

1. V ponuke na hlavnej stránke si vyberiete kraj:

Zdroj: Topky.sk

2. Následne si vyberiete obvod:

Zdroj: Topky.sk

3. Zvolíte si obec, mesto alebo mestskú časť:

Zdroj: Topky.sk

4. V zozname zvolených poslancov môžete aj vyhľadávať: