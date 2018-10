Alexej Beljajev to s kandidatúrou myslí vážne: Na Slovensku je kvôli komunistickému puču

POPRAD - Jeden z najbohatších Slovákov zverejnil celý svoj životný príbeh, vrátane ruských koreňov jeho rodiny. Starý otec Alexeja Beljajeva bol dôstojníkom cárskej armády a po komunistickom puči v roku 1917 musel utiecť z Ruska. Aj s manželkou, ktorá pochádzala z jalty sa dostali do Grécka, kde sa narodil otec Alexeja Beljajeva.

Neskôr sa ocitli v Československu a nakoniec vo Svite. Multimilionár popisuje celý svoj život – kúpu prvého bytu, auta, svadbu, koníčky. Beljajev zverejnil dokonca aj fotky z rodinných archívov a tvrdí, že takto podrobne ho nepoznajú ani ľudia s ktorými spolupracuje už desiatky rokov.

Beljajev chce prinútiť Rómov v popradskej mestskej časti Matejovce ku poriadku a slušnosti

Kandidát na primátora Popradu Alexej Beljajev považuje situáciu mestskej časti Matejovce za dlhodobo neudržateľnú. „Sám som bol frustrovaný z toho, akú obrovskú frustráciu a bezmocnosť cítia obyvatelia Matejoviec na ktorých väčšina komunálnych politikov Popradu úplne zabudla“, vyhlásil Beljajev a dodal, že to čo sa dá urobiť rýchlo a hneď je nastolenie poriadku a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania.

„Aj keby to malo mesto stáť viac peňazí, tak je jasné, že v Matejovciach musia byť zásadným spôsobom posilnené hliadky Mestskej polície a štátnej polície a ak to bude treba aj nonstop. To po prvé. Po druhé – pred obydlia, kde žijú rómovia budú pristavené kontajnery a ten bordel, ktorý okolo seba robia budú musieť upratovať. Pravidelne. Inak sa nám tam rozmnožia potkany a choroby. A bude musieť byť dodržiavaný nočný kľud – nebudem tolerovať že vždy keď sú vyplácané dávky tak večer a v noci začína v Matejovciach neriadená zábava priamo v centre. Jednoducho nie“.

Podľa Beljajeva nemôže Poprad uzatvárať nevýhodné zmluvy s investormi

Kandidát na primátora Popradu Alexej Beljajev síce tvrdí, že sa nechce vracať do minulosti, ale viaceré zmluvy, ktoré mesto podpísalo s investormi pred rokmi považuje za nevýhodné a neprofesionálne. Beljajev napríklad tvrdí, že projekt HORSE – obchodné centrum v centre mesta - , ktoré už desať rokov pretrváva v podobe obrovskej jamy plnej betónu, sa vôbec nemusel skončiť takto katastrofálne.

„Pokiaľ mesto predáva pozemok, môže a podľa mňa aj má si dať do zmluvy podmienku, že pozemok prejde do vlastníctva investora až v momente, kedy bude dané dielo skolaudované, čiže hotové. Takýchto príkladov je v meste viac. Pred desiatimi rokmi sa napríklad z veľkou slávou začala stavať bytovka na sídlisku JUH4 a dodnes tam nič nie je. Vykopala sa jama, tá sa zasae zakopala a bytovka nestojí. Mesto s tým má zbytočné problémy“, povedal Beljajev.

Mestské nájomné byty s prijateľným nájomným

Kandidát na primátora Popradu Alexej Beljajev si myslí, že Poprad úplne rezignoval na výstavbu mestských nájomných bytov, pričom mesto zároveň čelí neustálemu poklesu počtu obyvateľov, nakoľko bývanie v Poprade je stále drahšie. Beljajev poukázal najmä na príklad Kežmarku, Svitu, Vysokých Tatier, alebo Spišskej Belej, kde miestne municipality dokážu budovať mestské byty.

„Slabo sa využíva kooperácia so Štátnym fondom na podporu bývania, máme málo projektov s európskymi fondami a pritom v iných mestách je takýchto projektov oveľa viac. A sú to menšie mestá, ako Poprad“, povedal Beljajev.