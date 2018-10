Beljajev: Keby som v biznise natáral toľko, čo politici vo voľbách, som nezamestnaný

BRATISLAVA - Slovenský biznisman Alexej Beljajev bojuje v Poprade o post primátora mesta a je šokovaný kanonádou sľubov, ktoré kandidáti vo voľbách rozdávajú. V diskusii v miestnej televízii dokonca vyhlásil, že keby v biznise rozdal a následne nesplnil toľko sľubov, ako miestny politici za posledných 15-20 rokov, skončil by na úrade práce ako nezamestnaný.

„Veľmi zhruba som predpokladal, že voľby môžu byť aj súbojom sľubov, pretože to ku tomu asi tak trochu aj patrí, ale realita o míle predbieha moje očakávania. Ľudia, ktorí dlhé roky pôsobia v komunálnej politike a je za nimi vagón nesplnených sľubov, bez najmenšieho problému rozdávajú ďalšie“, vyhlásil Beljajev a dodal, že ako človek z reálneho sveta, kde platia zmluvy, dané slovo a podaná ruka, má miestami problém tváriť sa korektne.

„Za úplne neuveriteľné napríklad považujem to, že všetci chcú riešiť problém s úbytkom obyvateľstva. Ale ten je v Poprade od roku 2002, tak prečo to nerobili od roku 2002?“, pýta sa Beljajev a dodáva, že dnes je Poprad v pasci, pretože mu hrozí, že počet obyvateľov klesne pod 50 tisíc, a v tom prípade sa aj zmení koeficient príjmu z podielových daní fyzických osôb. Mesto by tak podľa jeho slovo mohlo prísť až o 1 až 1,5 milióna eur ročne.

„Sedím v diskusii a počúvam bývalého trojnásobného primátora mesta – to je dvanásť rokov - ako hovorí, že sa chce vrátiť, aby napravil chyby toho súčasného za posledné štyri roky. Hovorím si OK, ale čo tie chyby za prvých 12 rokov? Tie sa akože nestali?“, konštatuje Beljajev a dodáva, že druhá vec, ktorá ho prekvapuje je miera nenávisti. Podľa jeho slov sa na každom rohu v Poprade diskutuje o tom, ako sa „tí bývalí, pomstia tým súčasným“.

„No ak majú byť tieto voľby o tom, ako sa kto a za čo komu pomstí, tak pánboh pomáhaj tomuto mestu. Máme tu naozaj dosť problémov, ktorých riešenie si občania želajú a ktoré sa normálnou prácou aj vyriešiť dajú“, povedal na záver Beljajev, podľa ktorého má mesto Poprad vynikajúce predpoklady stať sa vzorovým mestom Slovenska. „Stačí len normálne pracovať a normálne riešiť problémy normálnych ľudí“, dodal Alexej Beljajev.