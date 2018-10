Mika si dáta interpretuje, ako sa mu to práve hodí, tvrdí Bratislava

BRATISLAVA – Kandidát na primátora Bratislavy Václav Mika podľa bratislavského magistrátu opätovne ukazuje, že si čísla a dáta interpretuje svojským štýlom, ako sa mu to práve hodí. Hlavné mesto tak reaguje na Mikove pondelkové (22.10.) vyhlásenie, v ktorom upozornil, že Bratislave ku koncu roka 2018 vzrastie dlh na 142 miliónov eur a dlhová zaťaženosť bude na úrovni 51,66 percenta.

"Dva mesiace po tom, ako zistil, že existuje niečo ako komunálna politika, začal svojsky interpretovať tému dlhu mesta. Jeho interpretácia, to sú jednoducho rozprávky a bájky," tvrdí v reakcii na Mikove slová hlavné mesto.

V porovnaní s rokom 2014 je podľa magistrátu miera zadlženia mesta nižšia. "O dobrom a efektívnom hospodárení súčasného vedenia svedčí zároveň aj fakt, že v roku 2018 mesto platí o 63 percent menej financií na úrokoch z úverov ako v roku 2014," uviedlo mesto. Bratislavská samospráva deklaruje, že v roku 2014 pri absolútnej výške dlhu 110 miliónov eur splácala ročne úroky vo výške 1,8 milióna eur. V roku 2018 pri výške dlhu 142 milióna eur hlavné mesto spláca ročne úroky vo výške 653.000 eur. "V roku 2018 to znamená pokles nákladov na úroky pre hlavné mesto o 1,147 milióna eur oproti roku 2014," podotkol magistrát.

V schválenom rozpočte Bratislavy na roky 2018 až 2020 sa však rátalo so zadlženosťou na úrovni 49,25 percenta. Mesto zdôvodňuje nárast dlhu na 51,66 percenta zmenou termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci poskytnutej od ministerstva financií a načerpania 2. tranže od Slovenskej sporiteľne. "Rozloženie splátok bezúročnej pôžičky je z hľadiska financií mesta prínosom, pretože umožnilo tieto peniaze investovať a bezúročne splácať v menších splátkach ďalšie štyri roky. Náklady na obsluhu dlhu mesta sú v porovnaní s rokom 2014 tretinové. Žiadne opatrenia v súvislosti s výškou dlhu nehrozia," spresnila bratislavská samospráva.

Na nárast dlhu Bratislavy upozornil v pondelok na tlačovej konferencii aj Václav Mika. Hlavné mesto podľa neho plánovalo mať na konci tohto roka dlh vo výške 49,16 percenta. "Žiaľ, realita je taká, že sa dlh zvyšuje. Mesto musí prijať opatrenia na zlepšenie hospodárenia a takzvanú dlhovú brzdu. Znamená to, že mesto na konci funkčného obdobia primátora Iva Nesrovnala prenáša dlhy do budúcich období, a to v čase, keď sa ekonomike a príjmom mesta darí," povedal Mika. Dobrý hospodár podľa jeho slov svoje záväzky platí a nezvyšuje dlh. Ako podotkol, dlh mesta v absolútnej výške dosiahne 142 miliónov eur, čo je podľa neho v nominálnej hodnote najvyššie číslo za posledných desať rokov.