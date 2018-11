Kandidát na primátora Popradu to myslí vážne: Beljajev ukončil kampaň najväčším mítingom v meste

POPRAD - Poprad prežíva záver mimoriadne silnej predvolebnej kampane na primátora. Záverečný míting biznismana Alexeja Beljajeva, ktorý zvolal do zrekonštruovaného starého Kina Tatran v centre mesta, prilákal niekoľko stoviek ľudí a podľa mnohých zúčastnených bol najväčším zhromaždením doteraz. Favorit volieb a bývalý dlhoročný primátor mesta Andrej Danko zase nechal oblepiť všetky zastávky MHD prísľubom, že mestská doprava bude zdarma. A dvaja pravicoví kandidáti Igor Wzoš a Ondrej Kavka sa stihli v posledných dňoch verejne pohádať.

Vplyvný biznisman na svojom veľkom zhromaždení s voličmi, napriek viacerým otázkam z auditória odmietol útočiť na protikandidátov a snažil sa hlavne presviedčať ľudí, že volebná účasť je dôležitá. „Určite choďte v sobotu voliť a povedzte to každému koho poznáte. To je najdôležitejšie“, vyhlásil Beljajev a dodal, že odpovie iba na jedinú výhradu, ktorú voči nemu vznášajú protikandidáti.

„Mnohí tvrdia, že nemám skúsenosti s komunálnou politikou. Na to mám dve odpovede. Po prvé: ani moji protikandidáti ich nemali keď začínali. A po druhé: o tie skúsenosti, ktoré majú oni ja nestojím a som rád, že ich nemám. Mám úplne iné a oveľa dôležitejšie skúsenosti z riadenia veľkých projektov“, vyhlásil Alexej Beljajev.



Na pódiu Kina Tatran spolumajiteľ popradskej Tatravagónky privítal viacerých hostí z rôznych oblastí života mesta. Vystriedali sa tam seniori, kľúčoví ľudia miestneho športu, ale aj zástupkyňa Materského centra Bambino, ktoré vzniklo pred rokmi, ako prvé svojho druhu na Slovensku.



Beljajev sa zo zhromaždením rozlúčil záväzkom, že ak ho ľudia zvolia, mesto bude riadiť on a nenechá sa nikým a ničím ovplyvniť. „Mám jednu veľkú výhodu v porovnaní so všetkými ostatnými – nikomu nič nedlhujem, všetko v kampani si platím sám a nemá na mňa vplyv žiadna zákulisná skupina, ani žiadny stranícky sekretariát“, vyhlásil Alexej Beljajev, ktorého kandidatúra na primátora Popradu pred časom prekvapila všetkých. „Verím, že po tých 4 mesiacoch kampane už všetci pochopili, že táto moja iniciatíva je myslená férovo a vážne,“ dodal na záver.