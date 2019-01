Odborníci o kandidatúre Šefčoviča: Mohol by byť rešpektovaným prezidentom typu Michal Kováč

„Ak pán Šefčovič príjme kandidatúru, má veľkú šancu dostať sa do druhého kola volieb,“ poznamenal Hrabko s tým, že potom by už veľa záviselo od toho, kto by bol Šefčovičovým súperom.

Prezident typu Michal Kováč

„Viem si predstaviť pána Šefčoviča ako prezidenta a dokonca si myslím, že by mohol byť prezidentom toho typu ako Michal Kováč. Čím chcem povedať, že by sa vôbec nemusel cítiť byť viazaný na stranu Smer. Vieme, že aj pána Kováča podporilo HZDS a stal sa naozaj nestranným prezidentom,“ povedal Hrabko. Dodal, že podľa jeho informácií má Šefčovič ponuku od Smeru-SD už dlhšie, od času, kedy bolo už takmer isté, že kandidatúru na prezidenta neprijme Miroslav Lajčák.

Zdroj: SITA

Podľa Hrabinu je mimoriadne dôležitou agendou prezidenta zahraničná politika, v ktorej má Šefčovič veľké skúsenosti. „Čo sa týka Maroša Šefčoviča, má veľký potenciál v tom, že naozaj ho rešpektujú všetky strany politického spektra. Zatiaľ, uvidíme, ako to bude pokračovať. Ale oproti ostatným kandidátom má výhodu, že je naozaj vo vysokej funkcii v zahraničí,“ poznamenal Hrabina.

Lajčák bol istejším variantom

Dodal, že práve zahraničná politika bola slabou stránkou aktuálneho prezidenta Andreja Kisku. „Myslím si, že ak by ohlásil kandidatúru Andrej Kiska, výrazne by to zvýšilo šance Štefana Harabina a konzervatívnych kandidátov. Na tom viete postaviť takú silnú antikampaň, že by to pre konzervatívneho voliča mohlo byť zaujímavé,“ poznamenal Hrabina.

Zdroj: SITA/AP Photo/Luca Bruno

Podľa Hrabka by bol Lajčák, ktorý s prevahou viedol vo všetkých predvolebných prieskumoch, v ktorých figurovalo jeho meno, pre Smer-SD istejším variantom ako Šefčovič. „Pre Smer by bolo výhodnejšie, keby kandidatúru prijal pán Lajčák, pretože je naozaj viac známy,“ poznamenal Hrabko. Zatiaľ čo si niektorí opoziční kandidáti na prezidenta robia kampaň už od leta minulého roka, Smer-SD doteraz nezverejnil meno svojho kandidáta.

Kandidatúra nie je pre Šefčoviča rizikom

Stratený čas chcela strana, podľa slov svojho predsedu Roberta Fica, kompenzovať práve tým, že do súboja nominuje známu osobnosť, ktorá sa voličom nemusí predstavovať. Na druhej strane, podľa Hrabka pre Šefčoviča kandidatúra nepredstavuje politické riziko a aj antikampaň proti nemu sa bude viesť ťažko.