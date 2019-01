Bugár odovzdal podpisy: VIDEO Nepovedal, či by ako prezident vymenoval Fica za ústavného sudcu

BRATISLAVA - Podpredseda Národnej rady SR a šéf Mosta-Híd Béla Bugár odovzdal v pondelok v parlamente petíciu s podpismi potrebnými na jeho prezidentskú kandidatúru. Podľa neho nezáleží na národnosti prezidenta, ale na tom, aké má predstavy o Slovensku. Nepovedal však, či by ako prezident vymenoval Roberta Fica za ústavného sudcu

„Vyzbierali sme 34 656 podpisov,“ informoval Bugár, ktorý chce byť prezidentom všetkých ľudí a nerozdeľovať spoločnosť. „Celá Európa a Slovensko prežíva turbulennté obdobie. Spoločnosť je rozdelená. Budúci prezident musí mať skúsenosti, musí vedieť spájať a nie rozdeľovať, a musí byť prezidentom všetkých,“ povedal. Pre kandidatúru v týchto voľbách sa rozhodol preto, že spoločnosť už podľa neho dozrela a ľudia sa už nepýtajú na národnosť kandidáta. „Ale čo robil, robí, aké má predstavy o Slovensku,“ doplnil Bugár.

Bugár nepovedal, či by Fica ako prezident vymenoval za ústavného sudcu

Bugár nepovedal, či Most-Híd podporí expremiéra a šéfa Smeru-SD Roberta Fica vo voľbe kandidátov na ústavných sudcov. Neprezradil ani to, či by Fica ako prípadný prezident SR vymenoval za ústavného sudcu. „To je ešte ďaleko,“ uviedol Bugár na tlačovej konferencii, na ktorej oznámil odovzdanie podpisov pre prezidentskú kandidatúru.

Bugár si chce pri voľbe kandidátov ústavných sudcov počkať na verejné vypočutie, ktoré sa začne 23. januára. „Pred schôdzou, ako vždy, budeme mať poslanecký klub (28.1.), kde sa rozhodneme, ktorých 18 kandidátov podporíme,“ uviedol Bugár na tlačovej konferencii, na ktorej oznámil odovzdanie podpisov pre prezidentskú kandidatúru. Bugár zdôrazňuje potrebu zvoliť v parlamente 18 kandidátov a ponúknuť ich prezidentovi SR, ktorý z nich má vybrať deväť nových ústavných sudcov.

Zdroj: Topky/Maarty

Líder Mosta má transparentný účet

Voľba 18 kandidátov na sudcov sa uskutoční na schôdzi NR SR so začiatkom 29. januára. Následne budúcich sudcov ústavného súdu vymenuje do funkcie spomedzi navrhnutých kandidátov prezident SR. Deviatim vymenovaným ústavným sudcom začne plynúť 12-ročné funkčné obdobie dňom zloženia sľubu ústavného sudcu.

Zdroj: Topky/Maarty

Bugár potvrdil, že už má zriadený transparentný účet, mal na ňom približne 200-tisíc eur. Na kampaň kandidát môže podľa zákona minúť najviac 500-tisíc eur. Bugár sa bude snažiť neminúť celú sumu. Vo voľbách chce dosiahnuť čo najlepší výsledok. Nemyslí si, že je nereálne dostať sa do druhého kola. Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov bude možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.