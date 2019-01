MIMORIADNE Šefčovič prichytený na Smere: FOTO Jeho kandidatúra je už istá

Včera večer informoval Denník N o tom, že kandidatúra eurokomisára Maroša Šefčoviča je istá. Topkám to takisto potvrdil zdroj z prostredia strany. Podľa našich informácií je už všetko dohodnuté a Smer považuje jeho kandidatúru za hotovú vec. Dnes by malo rozhodnutie padnúť aj oficiálne. Maroš Šefčovič by mal oficiálne oznámiť, že bude prezidentským kandidátom Smeru v blížiacich sa voľbách.

Šefčovič na sneme Smeru

Dnes by o tom malo rozhodnúť predsedníctvo Smeru, kam dorazil aj eurokomisár. Na základňu Smeru dorazil krátko pred pol 12. Okolo obeda by sa malo začať predsedníctvo, na ktorom by malo padnúť definitívne rozhodnutie aj zo strany Šefčoviča. V Smere je to totiž hotová vec. Po predsedníctve by mala byť tlačová konferencia.

Smer s oznámením svojho prezidentského kandidáta čakal do poslednej chvíle. Na veľkom decembrovom sneme strany Smer vyhlásil Fico, že majú kandidáta, ale s oznámením jeho mena budú čakať, aby ho nevystavili mediálnemu lynču. Skloňovali sa mená Miroslava Lajčáka i Maroša Šefčoviča. Obaja túto možnosť odmietali.

Pellegrini je za Šefčoviča všetkými desiatimi

Podpredseda Smeru-SD a premiér Peter Pellegrini bude všetkými desiatimi spolustraníkom odporúčať, aby v prezidentských voľbách Smer-SD podporil podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, ak ten na to dá definitívne súhlas. Pellegrini to povedal novinárom pred zasadnutím predsedníctva Smeru-SD.

„Ak sa spýtajú, či som za to, aby ho Smer-SD podporil, tak všetkými desiatimi," deklaroval. Šefčovič sa podľa neho nikomu neponúkal. „On je taká významná osoba, že ak má dostať ponuku, nie je na to odkázaný,“ podotkol premiér. Pellegrini priznal, že pôvodne rozmýšľal ako nad kandidátom len nad ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom, ale čím dlhšie uvažuje nad Šefčovičom, myslí si, že ak mu dá Smer podporu a on povie áno, je to veľmi dobrá správa.

Rašiho športová terminológia

Podpredseda Smeru-SD a vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši použil športovú terminológiu. „Šefčovič je taký kandidát, ako bol Michael Schumacher v čase svojej najväčšej slávy. Je to kandidát, na ktorom málokto nájde hocijaký problém. Snaha bude najmä dostať sa do druhého kola, šance na to má,“ myslí si.

Jeho šance sú dobré

Ako dobré vidí šance Šefčoviča aj podpredseda Smeru-SD a minister hospodárstva Peter Žiga. Člen predsedníctva Smeru-SD a poslanec NR SR Ľubomír Petrák odmietol, že Šefčovič je len náhradou za Lajčáka, ktorý kandidatúru odmietol. „Maroš Šefčovič bol kandidátom, o ktorom sme hovorili,“ uistil.

Aj podpredseda Smeru-SD a minister financií Peter Kažimír dúfa, že Šefčovič bude kandidátom strany na prezidenta. „Očakávam, že sa s ním dnes stretneme a budeme sa o tom rozprávať. Nemám informácie, že by už bol rozhodnutý,“ dodal.

O jeho rozhodnutí informuje aj Európsky parlament

Kandidatúru by mal tento týždeň oficiálne oznámiť voličom aj Európskemu parlamentu. „Rozhodnutie zatiaľ nepadlo, o téme ale prirodzene diskutuje aj so stranou Smer-SD, od ktorej ponuka prišla. Vo vzťahu k vedeniu EK informoval len o existujúcej ponuke s tým, že ju zvažuje. Pán Šefčovič sa však plánuje vyjadriť v priebehu týždňa - aj vzhľadom na to, že termín volieb už bol stanovený a ako povedal, nemá záujem zdržiavať. Nateraz si naďalej vykonáva povinnosti späté s jeho pozíciou podpredsedu EK,“ uviedla v oficiálnom stanovisku pre Topky Renáta Goldírová z kancelárie eurokomisára.

Podobne sa vyjadrila aj strana Smer. „Predsedníctvo strany Smer-SD sa stretáva a rokuje na pravidelnej báze (bez ohľadu na aktuálnu tému prezidentských volieb). Rozhodnutie ohľadom kandidatúry p. Šefčoviča na prezidenta SR ešte nepadlo. Veríme, že sa p. Šefčovič rozhodne v priebehu tohto týždňa,“ napísal hovorca strany Ján Maždút.

SNS kandidáta stále nepredstavila

Most-Híd s kandidátom dlho nečakal. Za ich stranu bude kandidovať na prezidenta líder Mosta Béla Bugár. Ten vyzbieral potrebný počet hlasov a dnes svoj záujem potvrdil aj tlačovkou. Oproti tomu tretia koaličná strana SNS s kandidátom stále otáľa. O kandidátovi by mali rozhodnúť na sneme strany, ktorý bude koncom mesiaca. Čoraz viac sa skloňuje meno Andreja Danka ako prezidentského kandidáta. Danko zatiaľ takúto možnosť nepotvrdil ani nevyvrátil. Uviedol však, že pokiaľ by takáto situácia nastala, nebude viesť prezidentskú kampaň.

Intenzívna komunikácia

Šefčovič už skôr potvrdil, že zvažuje kandidatúru na prezidenta SR po ponuke, ktorú dostal od strany Smer-SD. „Hlavne v posledných dňoch bola táto komunikácia oveľa intenzívnejšia a vo všetkých rozhovoroch zaznieval jednoznačný apel, aby budúci prezident mohol čo najviac prispievať k celospoločenskému zmieru, aby garantoval jednoznačné ukotvenie Slovenska v modernej a prosperujúcej Európe a posilňoval postavenie krajiny v zahraničí,“ opísal minulý týždeň situáciu Šefčovič. Podľa jeho slov ide o kľúčové charakteristiky budúceho prezidenta SR, a to bez ohľadu na jeho rozhodnutie, či bude kandidovať.

„Pokiaľ ide o moje rozhodnutie, uvedomujem si, že termín prezidentských volieb bol stanovený, zároveň som však rád, že všetci rozumejú, že ide o závažný krok, ktorý bude mať vplyv na Slovensko aj na moju intenzívnu prácu v eurokomisii, aj dnes som kvôli tomu v Bukurešti, a takisto to bude mať dosah na moju rodinu a na moju budúcnosť osobne. Preto potrebujem ešte zopár dní, nechcem tento proces nejakým spôsobom zdržovať a ubezpečujem, že svoje rozhodnutie oznámim v najbližšom období,“ vysvetlil Šefčovič.

Zlá správa pre Slovensko

Na Šefčovičovu kandidatúru reagoval aj líder mimoparlamentnej strany SPOLU - občianska demokracia. „Rešpektujeme jeho právo kandidovať, ale považujeme to za zlú správu pre Slovensko,“ povedal predseda strany Miroslav Beblavý. „Na rozdiel od Miroslava Lajčáka pri pánovi Šefčovičovi chýba garancia, že v druhom kole si nebudeme musieť vyberať medzi Dankom a Harabinom. Nemá totiž medzi občanmi známosť ani popularitu, ktorá by z neho robila favorita.“

Podľa Beblavého doterajšie politické pôsobenie Maroša Šefčoviča charakterizujú najmä dve veci: bezvýhradná spolupráca so Smerom a prispôsobivosť potrebám Roberta Fica. „Vítame jeho proeurópske vystupovanie, ale vzhľadom na prezidentove kompetencie sa nám ako dôležitejšie zdajú otázky, či by pán Šefčovič vymenoval Roberta Fica za predsedu Ústavného súdu alebo umožnil návrat Roberta Kaliňáka do vlády,“ uzavrel Beblavý.