Maroš Šefčovič bude kandidovať za prezidenta: Svoj záujem potvrdil Smeru

BRATISLAVA - Zdá sa, že Smer má konečne svojho prezidentského kandidáta. Doteraz sa skloňovalo najmä meno šéfa rezortu zahraničných vecí, no ten to dlhodobo odmietal. Pred pár dňami však eurokomisár Maroš Šefčovič oznámil, že ponuku kandidovať na prezidenta mu dal sám expremiér Robert Fico. Zrejme je už rozhodnuté. Šefčovič bude kandidovať.

Informáciu priniesol Denník N. To, že je možným kandidátom za stranu Smer oznámil pred pár dňami. Podľa jeho slov mu ponuku dal sám šéf Smeru a poslanec parlamentu Robert Fico. Šefčovič si vzal čas na rozmyslenie najmä kvôli rodine a ďalším pracovným záležitostiam.

Šefčovičovu kandidatúru potvrdil pre Topky ďalší zdroj z prostredia strany.

Kandidatúru by mal tento týždeň oficiálne oznámiť voličom aj Európskemu parlamentu. Denníku to potvrdili dva zdroje z prostredia Smeru. Údajne dohoda už existuje, no zatiaľ sa vylaďujú detaily. Rozhodnutie by mal oznámiť v priebehu týždňa. Na rozmyslenie si vzal pár dní, musel zvážiť mnohé okolnosti. Šefčovič by bol dobrým kandidátom aj podľa opozície. O jeho nominácii by malo rokovat predsedníctvo Smeru, ktoré bude začiatkom týždňa.