Krízu Smeru pri výbere prezidentského kandidáta má ukončiť ďalší diplomat: Zostávajú už iba dni

Pre pár dňami sa Šefčovič prezradil, že mu Robert Fico ponúkol kandidatúru na prezidenta SR za stranu Smer. Kým doteraz túto možnosť vždy vylúčil, tentokrát ponuku neodmietol. Vzal si však niekoľko dní na rozhodnutie. Ako možný kandidát sa spomínal už koncom roka 2017, no vtedy to označil za mediálne špekulácie.

Smer neťahá mačku z vreca

Podľa politológa Radoslava Štefančíka zrejme Šefčovič zmenil názor skôr na základe predbežných výskumov verejnej mienky, ktoré si dal Smer určite urobiť. „Rozhodnutia sa v Smere nerobia ťahaním mačky z vreca, ale po dôkladnej analýze. Napokon, Šefčovič sa mohol rozhodnúť aj potom, ako prieskumy naznačili, že iný diplomat, Miroslav Lajčák by možno vyhral aj druhé kolo prezidentských volieb,“ povedal pre Topky politológ.

Zdroj: SITA

Pokiaľ by sa kandidovať rozhodol prišiel by okrem iného o pokoj. „Predsa len, ako eurokomisár nemusí naháňať voličov. Na druhej strane, prezident je najvyššia ústavná funkcia v štáte, svojou charizmou ovplyvňuje formovanie politických postojov mnohých občanov. Ako eurokomisár môže ľuďom vysvetľovať, prečo je členstvo v Európskej únii dobrým rozhodnutím, ako prezident ich o tom môže aj presvedčiť,“ myslí si Štefančík.

Lepšia voľba ako Lajčák

Podľa Štefančíka ide o výhodnú ponuku pre eurokomisára. „Šefčovič je v Európskej komisii vďaka Smeru a keďže Smer pomaly upadá, môže byť prezidentská funkcia postupom v jeho kariérnom raste,“ uviedol s tým, že pre stranu je Šefčovič tou najlepšou voľbou. „Lepšou ako Lajčák. Smer má totiž mnoho euroskepticky naladených voličov. Mať prezidenta presvedčeného Európana s jasným proatlantickým smerovaním, navyše navrhnutým Smerom, by pomohlo posilniť vzťah Slovákov k európskemu spoločenstvu,“ povedal.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Šefčovič je zároveň podľa neho zárukou, že kampaň pred prezidentskými voľbami neovládnu prízemné témy, ktoré do kampane budú vnášať Kotleba, Harabin alebo Krajňák. „Pre voliča Smeru by bol zrejme prijateľnejší Miroslav Lajčák, lebo je viac na očiach, a preto je známejší. Lajčák má však za sebou škandál počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ, čo by mohlo odradiť iných než smeráckych voličov,“ povedal s tým, že Smer ako strana upadá.

Ďalšiu porážku si Smer nemôže dovoliť

„Preto hlasy Smeru na víťazstvo nebudú stačiť. Šefčovič je škandálmi nezaťažený muž, proeurópsky a prozápadne presvedčený diplomat, ktorý je prijateľný nielen pre voličov Smeru, ale rovnako pre voličov pravicových strán,“ povedal Štefančík. „Určite nemôžu navrhnúť niekoho, kto by potvrdil úpadok smeru tak, ako to bolo v regionálnych alebo komunálnych voľbách. Smer si nemôže dovoliť ďalšiu zdrvujúcu porážku,“ dodal s tým, že ďalším možným dôstojným kandidátom Smeru by mohol byť exminister zahraničných vecí Ján Kubiš, no postup do druhého kola by mu mohol prekaziť fakt, že bol dlho mimo Slovenska.

Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý prispeje k zmieru

Podpredsedovi Európskej komisie záleží na budúcnosti Slovensko a aj doteraz robil maximum preto, aby bolo úspešnou modernou krajinou. Ponuku Smeru si preto podľa jeho slov s plnou vážnosťou vypočul, no musí zvážiť všetky aspekty, keďže nejde o jednoduché rozhodnutie. Svoju možnú kandidatúru vníma aj vo svetle toho, že treba jasne povedať, že Slovensko patrí do modernej, vyspelej a sebavedomej Európy.

Zdroj: SITA/Braňo Bibel

„Dlhodobo registrujem hlasy v prospech mojej možnej kandidatúry na post prezidenta SR a vždy som k nim pristupoval s rešpektom a vážim si ich. Aj v poslednom období sa na mňa obrátilo viacero osobností s tým, že Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý prispeje k celospoločenskému zmieru, ešte jasnejšiemu ukotveniu v rámci Európy a tiež k ďalšiemu posilňovaniu jeho pozície vo svete,“ uviedol Šefčovič.

Zasiahlo by to aj moju rodinu

Pripomenul, že celý svoj profesionálny život zasvätil verejnej službe a vždy robil maximum pre to, aby Slovensko vyniklo ako úspešná moderná krajina. „Keďže takáto služba si vyžaduje celého človeka – ide o závažné rozhodnutie s veľkým presahom nielen na mňa, moju rodinu, ale aj na súčasné aktivity a samozrejme na spoločnosť – verím, že je pochopiteľné, že potrebujem čas dôsledne zvážiť všetky aspekty takejto ponuky, a to netrvá deň ani dva,“ spresnil slovenský eurokomisár.

Zdroj: archív Maroš Šefčovič

Výborný a nádejný kandidát

Šefčovič by bol výborný prezidentský kandidát, povedal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Práve o Lajčákovi hovorili predstavitelia Smeru mesiace ako o najlepšom možnom kandidátovi na prezidenta a chceli ho presvedčiť. Lajčák dlhodobo tvrdil, že kandidovať nemieni. „Celý rok vám hovorím konzistentne moju pozíciu,“ zopakoval Lajčák. Zaujímavé je, že už aj slovenské stávkové spoločnosti, ktoré ponúkajú možnosť tipovať voľby, dávajú väčšie šance na výhru Šefčovičovi. Naopak kurz na Lajčáka, ktorý bol favoritom posledné mesiace, narástol, čo znamená, že jeho šance sú nižšie.

Šefčovič je veľmi nádejným kandidátom na prezidenta aj podľa Kažimíra. „Myslím si, že pre našu stranu aj Slovensko to bude veľmi dôstojný kandidát,“ povedal Kažimír s tým, že rozhodnúť sa však musí Šefčovič. „Je to reálna záležitosť,“ povedal o Šefčovičovej možnej kandidatúre minister hospodárstva Peter Žiga. Na otázku, či sa v strane hovorí aj o Jánovi Kubišovi, uviedol, že v tejto chvíli hovoria o Šefčovičovi. Ten by mal čoskoro povedal svoje rozhodnutie. „Ak sa pán Šefčovič rozhodne, že bude nominovaný cez stranu, som presvedčený, že jeho skúsenosti sú dostatočné, aby vedel tento post zastávať,“ podotkol minister práce Ján Richter.

Šefčovič hovoril v minulosti o špekuláciách

V decembri 2017 Šefčovič poprel, že by dostal podobnú ponuku zo Smeru, a upozornil, že za svoju ďalšiu úlohu v nadchádzajúcom období považuje úsilie zvýšiť účasť na voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2019, a to aj z toho dôvodu, že nízka účasť so sebou vždy prináša riziko, že by sa na politické výslnie mohli dostať radikálne a nesystémové strany. Šefčovičov mandát podpredsedu EK sa končí po voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré budú na konci mája.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

V prípade, že sa Šefčovič rozhodne zapojiť do prezidentskej kampane, musí o tom informovať predsedu EK Jeana-Clauda Junckera a ten následne tento zámer oznámi Európskemu parlamentu. V súlade s Kódexom správania EK by sa Šefčovič musel dočasne vzdať svojho portfólia, ktorého výkonom Juncker poverí iného člena eurokomisie. Zároveň si musí vybrať neplatené voľno na dobu predvolebnej kampane a prezidentských volieb, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov. V prípade, že by neprešiel do druhého kola alebo v druhom kole prehral, môže sa vrátiť späť do exekutívy EÚ a dokončiť svoj mandát. Šefčovič je služobne najstarším členom exekutívy EÚ, do ktorej sa dostal ešte počas prvého mandátu Josého Manuela Barrosa, keď nahradil svojho predchodcu Jána Figeľa.