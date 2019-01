Béla Bugár zhodnotil Kisku na poste prezidenta: A vôbec nešetril kritikou!

„Očakával som od neho niečo iné, trošku viac. Ako povedal Richard Sulík „Mesiáši sa minuli“. Vkladať nádeje do ľudí, ktorých jedinou výhodou je, že sú „noví“, sa ukazuje ako nie vždy správna cesta,“ povedal Bugár. Prezident podľa neho nemôže riskovať problémy s DPH, alebo pozemkom. „Mal byť aktívny a ukázať, že aj pre neho platí zákon rovnako ako pre každého. Potom môže žiadať, aby zákon dodržiavali aj ostatní politici. Nemôže na jednej strane žiadať a na druhej strane svoje veci zatĺkať,“ vyhlásil Bugár

Predseda Mosta-Híd je však sklamaný z toho, že na južnom Slovensku Kisku volilo veľké množstvo ľudí, ale akoby menšiny u neho neexistovali. „Menšiny obohacujú štát kultúrou, zvykmi, jazykom. Okrem Maďarov sú tu Rusíni, Rómovia a ďalší. Všetci pomáhajú, ak im to dovolíme. Kiska na toto zabúdal,“ zdôraznil Bugár.

Prezident musí podľa Bugára viac spájať, ako rozdeľovať. „SR čakajú ťažké časy. Nevieme, čo vyvolá v EÚ zmena predsedníčky CDU. Nevieme, čo urobia protesty s Macronom (francúzsky prezident Emmanuel Macron). Budeme musieť byť stabilnou krajinou. Nenávisť v spoločnosti, ktorú niektorí umelo živia, by mal eliminovať práve prezident. Prezident má na to veľké možnosti. Prezident môže byť lídrom hľadania kompromisu. Prezident musí určovať riešenia,“ uviedol Bugár s tým, že nestačí, keď prezident vystúpi v parlamente s ročnou správou o stave republiky a povie, že školstvo je v zlom stave. Musí povedať aj ako ďalej. „Má tím poradcov. Nemá legislatívnu právomoc, ale môže naznačiť smerovanie, jasnú víziu. Môže povedať, ako to vidí, môže si pozývať ministrov, musí byť aktívny,“ konštatoval.

Prezident nikdy podľa Bugára nemôže v zahraničí škodiť republike. „Nemôže povedať, že Slovensko je mafiánsky štát. Aj keby to tak rovno bolo – s čím ale ja osobne určite nesúhlasím - tak musí v zahraničí vystupovať tak, aby neškodil Slovensku. Prezident nemôže byť aktivistom. Je prezidentom všetkých, či sa mu chce, alebo nie. Nemôže byť opozičným alebo koaličným prezidentom. Toto všetko by som rád robil inak ako súčasný prezident,“ vyhlásil Bugár, podľa ktorého Slovensko potrebuje skúseného prezidenta.

„Moje skúsenosti pri riešení krízových situácií, pri zmenšovaní slovensko-maďarského napätia, ale aj schopnosť spolupracovať s rôznymi stranami naľavo či napravo od politického stredu hovoria o tom, že takúto danosť mám. Moje skúsenosti sa dajú využiť. Preto sa budem snažiť meniť štýl politiky, štýl rokovania, štýl komunikácie, ktorý sa tu, žiaľ, približne od roku 2010 udomácnil,“ dodal.