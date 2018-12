Ako nezávislý kandidát sa nebudem zúčastňovať kortešačky medzi stranami, odkázal Mikloško

František Mikloško

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

BRATISLAVA - Prezidentskému kandidátovi Františkovi Mikloškovi by bolo cťou, keby ho Kresťanskodemokratické hnutia (KDH) na funkciu prezidenta podporilo, no nebude sa ako nezávislý prezidentský kandidát zúčastňovať "kortešačky" medzi politickými stranami. Uviedol to v reakcii na návrh predsedu KDH Alojza Hlinu urobiť "primárky" medzi Mikloškom a Veronikou Remišovu, z ktorých by vzišiel prezidentský kandidát KDH a OĽaNO.