Danko k prezidentským voľbám: Ak budem kandidovať, tak pasívne a bez kampane

„Situácia sa menila k tomu, že raz nie, raz áno. Nikto nechce kandidovať za SNS. A nemáme ambíciu v prezidentských voľbách uspieť. Pre nás sú skôr dôležité európske voľby. Ak ale dostanem od predsedníctva SNS úlohu reprezentovať stranu v prezidentských voľbách, tak vopred hovorím, že do žiadnej kampane ani diskusií nepôjdem. Budem to brať ako povinnú jazdu," povedal Danko. Je však presvedčený, že SNS musí mať niekoho v ponuke na prezidenta, keďže sa nepodarilo nájsť spoločného koaličného kandidáta, na čom dosť dlho pracoval.

Chcem mať väčšiu politickú silu

To, že by Danka ako prezidentského kandidáta podporil aj Smer-SD, nepredpokladá. "Nikdy sme sa o tom nebavili. Smer-SD bude mať na 100 percent svojho kandidáta, ale koho, to neviem," poznamenal. Na otázku, čo bude so stranou, ak v prezidentských voľbách uspeje, odvetil, že sa tak nestane.

Zdroj: Martin Bublavý

„Ja mám 44 rokov a chcem, aby strana mala v roku 2020 viac percent ako v roku 2016. Aby som mal väčšiu politickú silu. Mám veľkú víziu, ktorú chcem realizovať, a prezident nemá tie kompetencie. V prieskumoch môžeme vychádzať celkom slušne, ale určite nevychádzame na víťaza. Tí sú jasní. Sú tam mená, ktoré dominujú, ak by kandidovali. Neviem, ako sa rozhodne Miroslav Lajčák, ale vnímam signály, že pravdepodobne môže kandidovať,“ dodal Danko.