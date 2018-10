Smer taktizuje s kandidátom na prezidenta: Má to byť bomba po komunálkach, kampaň vraj treba

Minister hospodárstva SR Peter Žiga počas 123. rokovania vlády.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA – Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) si myslí, že strana predstaví prezidentského kandidáta po komunálnych voľbách. Nevylúčil ani, že by mohlo ísť o človeka, ktorý by kandidoval s ich podporou. Žiga to uviedol v stredu po rokovaní vlády.