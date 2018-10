Lajčák si podporu váži, no kandidovať nebude: Je to špinavá kampaň, nechcem byť menšie zlo

ŠTRBSKÉ PLESO – Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) si váži dôveru, ktorú mu ľudia prejavili v najnovšom prieskume, podľa ktorého, ak by sa voľby konali v septembri, by ľudia najviac volili za prezidenta SR práve jeho.

Svoj postoj v otázke svojej kandidatúry však nemení a chce sa venovať zahraničnej politike. Uviedol to v sobotu počas GLOBSEC Tatra Summitu 2018 na Štrbskom Plese. "Taký prieskum vás nemôže nechať ľahostajným, nečakal som také výsledky. Vážim si, že ma ľudia vnímajú s takou vysokou mierou dôvery," vyhlásil Lajčák s tým, že zotrváva v názore nekandidovať a venovať sa zahraničnej politike.

Podľa jeho slov nechce vstupovať do kampane, ktorá bude špinavá. Dodal, že si nevie predstaviť, aby viedol kampaň spôsobom, že by ohováral druhých ľudí. "Alebo vôbec nechcem byť v pozícii nejakého menšieho zla. Ja sa nepovažujem za zlo," skonštatoval šéf slovenskej diplomacie.

Ak by sa prezidentské voľby konali v septembri, ľudia by najviac volili ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, získal by 26 percent. Za ním by nasledoval predseda parlamentu Andrej Danko (12,3 percenta) a Robert Mistrík (9,5 percenta). Vyplýva to z prieskumu, ktorý na vzorke 1015 respondentov robila agentúra Focus 18. až 25. septembra. Prezidentské voľby budú na jar, oficiálni kandidáti ešte nie sú známi.