Najnovší prieskum prináša nevídaný paradox: Smer, Kotleba a nové strany rastú, opozícia klesá

BRATISLAVA - Podľa najnovšieho prieskumu by voľby opäť vyhral Smer so ziskom viac než 22 percent. Na druhom mieste by skončila strana SaS a na treťom mieste Kotlebova ĽSNS. Prieskum zverejnila agentúra AKO.

Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom októbra, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 22,2 percenta. Ako druhá najsilnejšia by skončila SaS, podporilo by ju 15,5 percenta respondentov. Tretia by skončila ĽSNS s 10,7 percenta. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov uskutočnila agentúra AKO v dňoch 3. až 8. októbra.

Zdroj: Agentúra AKO

Otázka znela „Ak by sa tento víkend konali voľby do NR SR (parlamentu), ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“. Na štvrtom mieste skončila SNS, volilo by ju 10,2 percenta opýtaných. Hneď za ňou sa umiestnilo hnutie OĽaNO s 8,2 percenta. Nasledujú Sme rodina (osem percent), KDH (6,4 percenta), Most-Híd (6,2 percenta), Progresívne Slovensko (4,9 percenta), Spolu-občianska demokracia (3,7 percenta), SMK-MKP (2,9 percenta). Ostatné strany alebo hnutia by nezískali ani podporu jedného percenta oslovených.

Smer-SD by v parlamente získal 38 kresiel, SaS 27, ĽSNS 18 a SNS 17. OĽaNO by malo v Národnej rade SR 14, Sme rodina 14, KDH 11 a Most-Híd 11 mandátov. Na voľbách by sa zúčastnilo 69,8 percenta respondentov, 11 percent opýtaných deklarovalo, že by určite nešlo voliť, 18,6 percenta ľudí nevedelo, koho by teraz volilo a 0,6 percenta oslovených odmietlo prezradiť, koho by volilo.