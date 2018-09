Bugár sa vyhlásil za najskúsenejšieho politika: Za týchto okolností je ochotný konať v kauze únosu

BRATISLAVA - Prezidentská kandidatúra nie je žiadnym PR pre Most-Híd, je to vážny záujem o službu pre občanov v tejto funkcii. V rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy to o sebe uviedol predseda Mosta-Híd a podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár.

„Ja nie som človek, ktorý by len tak niečo skúšal, idem bojovať a voliči nech rozhodnú," vyhlásil politický matador o svojej kandidatúre. „Žiadny kandidát z tých doterajších nemá také skúsenosti, aké som nadobudol ja za tých 29 rokov v politike," poukázal na svoju výhodu.

Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová, o ktorej sa tiež hovorí ako o možnej kandidátke, sa vyhla odpovedi, či uvažuje nad možnosťou uchádzať sa o post hlavy štátu. Vyjadrovala sa v plurále a tlmočila postoj hnutia OĽaNO. „Či a koho postavíme, oznámime v riadnom termíne, staviame sa k tomu však veľmi zodpovedne,“ uistila.

Ak vyšetrovanie únosu Vietnamca ukáže vedome zlyhanie, Most-Híd bude konať

Keď vyšetrovanie únosu vietnamského občana ukáže, že vedome niekto zo štátnych úradov participoval na únose, budeme konať. Treba však dôkazy, povedal predseda Mosta-Híd a podpredseda NR SR Béla Bugár na otázku, či pre kauzu zvažujú v Moste-Híd odchod z vládnej koalície. Ako ďalej konštatoval v dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) - Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko, zatiaľ Most-Híd nemá dôvod neveriť ministerke vnútra Denise Sakovej (Smer-SD). V politike musíte mať jednoznačne dokázané veci. Nie je to otázkou, či niekomu veriť, alebo nie, zdôraznil Bugár.

V prípade podozrenia z účasti slovenských orgánov na únose vietnamského občana sú podľa predsedníčky poslaneckého klubu OĽaNO Veroniky Remišovej dve možnosti. Prvá, ak sa na tom bývalý minister vnútra Robert Kaliňák podieľal vedome, tak spáchal viacero trestných činov. Druhá, ak sa na tom podieľal nevedome, tak to znamená obrovské zlyhanie našich inštitúcií a tak isto by mala byť vyvodená zodpovednosť. Remišová tvrdí, že je obrovským zlyhaním, že tajná služba o operácii cudzej tajnej služby nevedela. Pýta sa, na čo máme tajnú službu, na ktorú dávame 50 miliónov eur.

Podľa Bugára sú takéto slová "zahmlievanie“ a on nemá dôvod, prečo by chránil šéfa tajnej služby Antona Šafárika. Podotkol, že celý prípad údajne trval dve hodiny a otázkou je, ako mala tajná služba zistiť niečo za dve hodiny. Bugár upozornil, v Nemecku cudzia tajná služba operovala týždeň, pred nosom im zobrala človeka a potom pôsobila dva dni v Prahe. Otázkou je, ako je možné, že nemecká tajná služba neupozornila českú tajnú službu a ani slovenskú tajnú službu na prípad. Podľa Remišovej však aj naša tajná služba nesie zodpovednosť a mali by byť vyvodené dôsledky.

Slovensko podľa Remišovej klamalo minimálne Poľsko o tom, že na palube lietadla je minister vnútra (Robert Kaliňák, pozn. redakcie) a nebol. Podľa Bugára sa na dôvody treba pýtať ministra. „Keby ministrom bol pán Kaliňák, súčasný poslanec, tak konáme. Už nie je ministrom,“ dodal šéf Mosta-Híd.

Návrh legislatívnych zmien týkajúcich sa policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie považuje predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová za „dymovú clonu“. V diskusii Sobotné dialógy zopakovala kritiku opozície, podľa ktorej bude policajný prezident prakticky neodvolateľný. Myslí si, že šéf polície by sa mohol voliť dvoma modelmi. Po prvé, že minister vnútra bude policajného prezidenta menovať a bude niesť za neho politickú zodpovednosť, ktorá tu doteraz nebola.

Druhou možnosťou je transparentný výber v parlamente. Ak na tento post vládna koalícia dosadí čestného a schopného odborníka, tak podľa Remišovej OĽaNO nemá problém s tým, aby tam ostal. No v prípade, že by v parlamentných voľbách uspela opozícia a takýto človek by tam nebol, tak ho podľa Remišovej vymenia. Podľa Bugár je sedemročné funkčné obdobie bežná prax. Ak však opozícii prekáža 7-ročné funkčné obdobie, môže tam byť zmena na 4 roky alebo bez presného funkčného obdobia. O takýchto zmenách uvažuje vládna koalícia.

K téme zmeny zákona o voľbe ústavných sudcov Bugár pripomenul, že otázkou je, ako dopadne diskusia v parlamente. Vníma, že návrh predložený v národnej rade je kritizovaný. Nemusí prejsť, keďže potrebuje 90 hlasov. Minister spravodlivosti Gábor Gál ho však podľa šéfa Mostu nestiahne. Medzi iným, podľa návrhu by ústavných sudcov nemala voliť ako doteraz väčšina prítomných poslancov, ale väčšina všetkých poslancov. Opozícia však chce voľbu ústavnou väčšinou. Remišová považuje sprísnenie kvóra na ústavnú väčšinu na voľbu ústavných sudcov za dobrú vec, bez toho to OĽaNO nepodporí. S OĽaNO je dohoda možná. „Keď navrhnete čestných schopných odborníkov, veľmi radi ich podporíme,“ odkázala Bugárovi.

Vo vládnej koalícii sa diskutuje o tom, že by nový prezident Policajného zboru (PZ) mal mandát na štyri roky. V diskusnej rozhlasovej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol predseda Mosta-Híd a podpredseda NR SR Béla Bugár. Podľa Bugára by takáto dĺžka funkčného obdobia umožnila, aby policajný prezident nebol závislý na politikoch vládnej koalície a pri zmene vlády by mohla nová vládna garnitúra rozhodnúť o prípadnej zmene. "Ak by bol nový šéf polície zvolený teraz od nového roku, v polovici volebného obdobia sa ďalšia vládna koalícia bude môcť aj bez zmeny zákona rozhodnúť, či ho ponechajú vo funkcii, lebo je dobrý, alebo ho vymenia,“ uviedol Bugár.

Podľa Veroniky Remišovej z opozičného hnutia OĽaNO je doteraz predložený návrh zmien pravidiel výberu policajného prezidenta len politickým divadlom a dymovou clonou. "Motiváciou je iba zabetónovať vo funkcii človeka vládnej koalície, ktorý bude zametať kauzy," povedala Remišová. Spochybnila pritom už aj samotný výber kandidátov, ktorý má mať podľa návrhu na starosti sedemčlenná komisia. "Šesť z nich bude menovať ministerka vnútra, alebo jej priamy podriadený," upozornila.

Podľa nej existujú len dva spravodlivé modely. "Buď bude policajného prezidenta menovať priamo minister a bude za to ale niesť i plnú politickú zodpovednosť, alebo sa urobí skutočne férové a transparentné výberové konanie,“ povedala s tým, že to, čo navrhla vládna koalícia „ničím takým nie je“. Bugár svojej oponentke pripomenul, že v procese výberu má podľa návrhu novely komisia vybrať minimálne troch kandidátov a z nich musí brannobezpečnostný výbor parlamentu jedného odporučiť. "Ak sa tak nestane, ak sa výbor rozhodne, že ani jeden z navrhovaných kandidátov nespĺňa podmienky, celý proces výberu sa bude musieť zopakovať," dodal Bugár.