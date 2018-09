Ministerka Saková sa už dnes chystá do Nemecka kvôli kauze uneseného Vietnamca

V čase údajného únosu Vietnamca šéfoval rezortu vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý akékoľvek zapojenie Slovenskej republiky odmieta. Informácie o tom, že Slovensko bolo zapojené do únosu publikoval ešte počas uplynulého leta Denník N s tým, že informácie zverejnil nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Podľa denníka už nemeckí vyšetrovatelia nepochybujú o tom, že na únos vietnamského občana bol použitý slovenský vládny špeciál.

Slovenský rezort vnútra v žiadosti o prelet ponad Poľskom uviedol, že na palube lietadla bude aj minister Robert Kaliňák, ktorý však z Bratislavy neodletel. V slovenskom lietadle tak bola iba oficiálna vietnamská delegácia. Tieto informácie potvrdilo aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Politická opozícia v tejto súvislosti zvolala aj zasadnutie mimoriadnych parlamentných výborov, po ktorých stále nie sú známe konkrétne informácie o tom, či slovenská strana participovala na únose vedome alebo nevedome. "Hlavnou témou rokovaní bude údajný únos vietnamského občana z leta 2017," potvrdil dôvody dnešného stretnutia hovorca rezortu vnútra Peter Lazarov.

Na prípade únosu spolupracuje aj Generálna prokuratúra SR spoločne s nemeckými a českými kolegami. Podľa jej šéfa Jaromíra Čižnára zatiaľ nie je zrejmé, aké informácie sa potvrdia či vyvrátia. Prípad na slovenskej strane dozoruje Krajská prokuratúra v Bratislave, na prácu vyšetrovateľov dohliadajú traja prokurátori.

Ako informoval ešte 2. augusta tohto roka Denník N, nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnil správu, podľa ktorej nemeckí vyšetrovatelia už nepochybujú o tom, že na únos vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha bol použitý aj slovenský vládny špeciál. Vietnamského podnikateľa podľa informácií nemeckých médií v lete minulého roka pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu. V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie. Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave.

Bolo to v čase, keď sa tam vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák stretol s vietnamským ministrom. Slovenská strana vietnamským partnerom požičala vládny špeciál na prepravu z Prahy do Bratislavy a z Bratislavy do Moskvy. To potvrdilo aj ministerstvo vnútra. Trinh Xuan Thanha vo Vietname odsúdili na dva doživotné tresty. Kauzu údajného únosu od 3. augusta tohto roka vyšetrujú aj slovenské orgány činné v trestnom konaní po tom, ako podala novinárka Denníka N trestné oznámenie.