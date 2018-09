V koalícii sú spory kvôli voľbe šéfa polície: Vládne strany sa stále nedohodli, Most má požiadavky

Vládne strany sa stále nevedia dohodnúť na spôsobe voľby šéfa polície.

BRATISLAVA - Zmena voľby šéfa polície už pár týždňov stojí na koaličnom stole. Zdá sa, že vládne strany sa stále nemôžu zhodnúť. Ani po stredajšom rokovaní vlády nevládne medzi stranami konsenzus. Nové pravidlá by mali platiť od januára nového roka. Nie je však isté, že to tak bude. Lídri strán Most, SNS a Smer sa na koaličnej rade nezhodli, a preto šéfka rezortu vnútra nepredložila sľubovanú finálnu verziu.